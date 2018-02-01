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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.18 19:30

Старуха Ака отнеслась благосклонно к туристам из Мурманска

Уголок нетронутой природы, километры лесов и рек. Затерянный  на окраине огромной страны национальный парк Паанаярви будоражит воображение огромной концентрацией чистейших водоёмов, небольшими но, всё же самыми высокими горами в Карелии, древними саамскими сейдами. Всё это сосредоточено на небольшом клочке земли, где дикая природа всё ещё не тронута человеком.

400 километров по федеральной трассе из Мурманска до Лоухов, дальше - на запад почти до самой финской границы. И мы в карельском посёлке Пяозерский с населением 1,5 тысячи человек. Это и есть ворота в национальный парк Паанаярви, хотя до него ещё ехать несколько десятков километров. Однако, именно здесь начинают свой путь все туристы, планирующие попасть на заповедную территорию. Российским путешественникам достаточно показать паспорт - данные передадут пограничникам, а вот иностранцам нужно заранее подать заявку на посещение приграничной зоны. 

Среди полувековых жилых коробок, некогда процветающего лесопильного посёлка, выделяется современный симпатичный домик, построенный на европейский манер. Это визит-центр. Он же музей НПП. Причём, один из лучших в своей среде. Здесь можно узнать  всё об истории создания парка, его обитателях и культурном наследии.

Вместе с соседствующим национальным парком «Оуланка», «Паанаярви» составляет уникальный природный комплекс, разделенный государственной границей. Они оба - часть Зелёного пояса Фенноскандии. Финны активно помогают российским коллегам, вместе в 2002 году построили визит-центр.  Помогают и экологи из Всемирного фонда дикой природы. Поддерживая курс, согласно которому сохранять природу можно не закрывая заповедную территорию от посетителей.

В этом году парк получил грант по сохранению жемчужницы. Кроме того, когда мы так работаем рука об рука, то у нас появляются новые идеи.

Образован парк был более четверти века назад. «Паанаярви» - это тысяча гектар - 40 километров с запада на восток и 20 - с севера на юг. В каждое время года он по-своему красив. Зимой путешествовать по парку лучше всего на снегоходах или на лыжах по зимним туристическим тропам. Маршрутов много, рассчитаны на разный уровень подготовки.

Наш путь лежит на гору, которая считается одной из самых высоких в Карелии. К самой высокой  горе Нуоронен не добраться, так как дорогу  к ней проложить не успели…

5 километров на снегоходе, когда ты не водитель, а едешь в волокушах - то ещё и испытание. Но красоты, которые проносятся перед глазами, настолько очаровывают, то напрочь забываешь про ледяной ветер и кочки, на которых подпрыгиваешь как баскетбольный мяч. Мы выдвинулись на рассвете и тут же поняли, что нам повезло. На небе, впервые за несколько дней, выглянуло солнце. Чуть позже нам расскажут, что  это духи выразили благосклонность к нашей туристической  группе. Мы пока в это не особо верим.

По дороге останавливаемся полюбоваться необычным ландшафтом: замерзшие висячие болота - одно из уникальных явлений, которым славится Паанаярви. Болота на склонах образуются там, где водоносные породы выходят на поверхность земли. А зимой образуется стена из ледышек.

Летом на вершине Кивакки нет растительности - совсем как в Хибинах. Под слоем снега спят мхи и лишайники. Редкие карликовые деревья вопреки суровым ветрам изгибаются самым причудливым образом и демонстрируют чудеса выживаемости. Зимой невозможно понять, но некоторые из этих сугробов - древние сейды. Кивакка ими буквально усеяна. Саамы верят, что это священное место, работники парка полностью согласны. Они подтверждают: хозяйка этих мест, Старуха Ака, внимательно наблюдает за каждым, кто поднимается на гору и если ей не понравятся мысли гостей - непременно вмешается.

Это не сказка. Проверено на наших туристах. Если что-то не так, она закрывает небо тучами и туманом и путешественники не смогут дальше подниматься.

Вероятно, эта история-легенда для туристов. Но все же, с погодой нам действительно несказанно повезло. А когда небо заволокло тучами, стоило нам спуститься с горы,  Ака уже перестала казаться выдумкой. На всякий случай мы  поблагодарили старушку за возможность увидеть потрясающее зрелище. С Киваки виден почти весь Паанаярви - река Оланга с её притоками, за западе – Финляндия, на севере - Мурманская область.  

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