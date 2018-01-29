Старые квартиры становятся как новенькие

Скоро у горожан появятся новые отремонтированные квартиры. И речь идёт не о строительстве социальных домов, а о ремонте пустующего муниципального жилого фонда. Администрацией Мурманска такая работа ведётся на протяжении нескольких лет. За это время удалось восстановить более 400 помещений. А в этом году городские власти начнут реконструкцию многоэтажки в бывшем посёлке Росляково.