Старые проблемы Кольского края собирается решить новый глава

В правительстве региона состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководителями исполнительных органов власти, федеральных структур, правоохранительных органов, депутатами Мурманской областной Думы и другими официальными лицами. В завершении встречи состоялся короткий брифинг.

Представил нового временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он отметил опыт работы Андрея Чибиса как в регионах, так и на федеральном уровне, обратил внимание на высокое доверие Президента РФ.

«Все вы знаете, что 21 числа вышел указ Президента РФ и Андрей Владимирович назначен врио губернатора Мурманской области, - напомнил Александр Гуцан, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Врио губернатора взялся за дело, что называется «засучив рукава». По его словам, Мурманская область – стратегически важный регион для Российской Федерации и он намерен применить для развития Кольского Заполярья все свои знания.

«Главный вызов такой – здесь мощные и замечательные люди, настоящие северяне. И вызов, который есть, самый главный, эта проблема не вчера возникла, она возникла в 90-х годах, это отток людей, - сообщил о старых проблемах новый глава региона. - Главный акцент будет сделан на том, как обустроить жизнь, как сделать так, чтобы здесь было жить здорово и была бы нормальная работа, тем более с учётом запускаемых больших проектов, очень важных для страны. И отдельная эмоция, связанная с туристическим потенциалом».

Особое внимание временно исполняющий обязанности главы региона намерен уделить вопросам благоустройства, качества и стоимости медицинского обслуживания и жилищно-коммунальных услуг, создания достойных рабочих мест для северян.

Андрей Чибис сообщил, что будет часто лично общаться с жителями области и искать пути решения проблем в соответствии с реальными нуждами и чаяниями северян.