В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнотКому предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.21 19:30

Старые улицы Мурманска сменили асфальт

Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в столице Заполярья продолжается ремонт асфальта проезжей части и тротуаров на некоторых улицах.

Участки дорог на улицах Володарского и Буркова уже сданы в эксплуатацию. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, смонтировали новый бортовой камень, восстановили колодцы и плиты перекрытий. Конечно же, без сложностей не обошлось. Например, проезжая часть на улице Володарского ещё на этапе своей прокладки была выполнена неправильно, однако, дорожникам удалось устранить эту проблему.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Здесь посередине дороги не было практически основания - дорожной одежды для дороги, которое необходимо было срочно восстанавливать. Это незапланированные работы, но сейчас дорога полностью собрана, укладка асфальтобетона в полном объёме выполнена, остаётся нанесение дорожной разметки – и дорога готова к эксплуатации».

Некоторые горожане отметили, что новый асфальт на Буркова имеет в своей структуре большие щели между камнями, однако, представители администрации рассказали нам, что это нормально, и обусловлено конструктивными особенностями дорожного полотна.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «На улице  Буркова и на некоторых других объектах, например, на Северном проезде была применена технология асфальта ЩМА-15 – это технология крупных фракций, с полимерными связующими материалами. Такое дорожное покрытие более износостойкое, оно более, так скажем, пластичное и выдерживает большую нагрузку».

По словам представителей администрации, асфальт должен прослужить дольше своего гарантийного срока.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:40«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)01:10«Большой вопрос». Юмористическо-интелектуальное шоу (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, а доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Начисление платы за ЖКУ - самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика