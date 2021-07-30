Старые улицы Мурманска сменили асфальт

Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в столице Заполярья продолжается ремонт асфальта проезжей части и тротуаров на некоторых улицах.

Участки дорог на улицах Володарского и Буркова уже сданы в эксплуатацию. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, смонтировали новый бортовой камень, восстановили колодцы и плиты перекрытий. Конечно же, без сложностей не обошлось. Например, проезжая часть на улице Володарского ещё на этапе своей прокладки была выполнена неправильно, однако, дорожникам удалось устранить эту проблему.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Здесь посередине дороги не было практически основания - дорожной одежды для дороги, которое необходимо было срочно восстанавливать. Это незапланированные работы, но сейчас дорога полностью собрана, укладка асфальтобетона в полном объёме выполнена, остаётся нанесение дорожной разметки – и дорога готова к эксплуатации».

Некоторые горожане отметили, что новый асфальт на Буркова имеет в своей структуре большие щели между камнями, однако, представители администрации рассказали нам, что это нормально, и обусловлено конструктивными особенностями дорожного полотна.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «На улице Буркова и на некоторых других объектах, например, на Северном проезде была применена технология асфальта ЩМА-15 – это технология крупных фракций, с полимерными связующими материалами. Такое дорожное покрытие более износостойкое, оно более, так скажем, пластичное и выдерживает большую нагрузку».

По словам представителей администрации, асфальт должен прослужить дольше своего гарантийного срока.