Старым домам – новую жизнь

Ремонт фасадов, наиболее простых в восстановлении, некоторых исторических домов Мурманска могут закончить уже в этом году. Но строителей никто не гонит и все ждут от работ, прежде всего, качества исполнения.

Жителям исторического дома № 6 на улице Софьи Перовской в Мурманске повезло больше, чем остальным участникам программы восстановления объектов культурного наследия. За 65 лет собственники квартир не установили на стенах кондиционеры, единственная в здании организация, давно и по закону зарегистрировала своё крыльцо, а вывесок и балконов, которые обычно становятся проблемой для строителей, здесь и вовсе нет. Есть шанс, что все работы по реконструкции специалисты завершат уже в этом году.

- Без ущерба для качества, если мы сумеем покрасить, то мы сделаем это в этом году, - отмечает Константин Татарников, представитель подрядной организации. - Сейчас идут подготовительные работы. Ремонт штукатурного слоя выполнен, идут шпаклевочные работы. По первому этажу мы сейчас подбираем фактуру штукатурного слоя. Идёт его восстановление, а это очень приличный объём работ.

Цвет для стен подбирала специальная организация, пред работами изучившая архивные документы прошлого столетия. Если оттенок краски сейчас не вызывает споров, то трещины, обнаруженные на фасаде, заставили подрядчика понервничать.

В 60-е годы прошлого года из бомбоубежища под домом проводили вентиляционные выходы и делали это оригинальным методом - подрывом. От такого воздействия кладка пошла паутиной разрушений. Впрочем, эксперты уже установили, что опасности они не представляют.

- При обследовании были проведены исследовательские работы, на трещины выставлялись маркеры, трещины не расходятся, они стабилизированы, - говорит Александр Емельянцев генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области. - Сейчас в процессе работы эти трещины дополнительно были расшиты, ещё раз проведены обследования. Нами намечена программа по их ликвидации.

А вот на большинстве остальных исторических домах работы продвигаются не так быстро. Так что строителям с приходом холодов, скорее всего, придётся свернуть работы и демонтировать так старательно установленные леса. Делают это не только потому, что красить зимой невозможно, а из соображений безопасности, так как конструкции наверняка завалит снегом. Но до этого и представителям управляющих компаний, и жителям квартир придётся потрудиться вместе со строителями.

- Я могу сказать, что все управляющие компании проинформированы о том, что необходимо убрать самодеятельные конструкции с фасадов, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - С другой стороны, незаконные остекления должны убрать те, кто их не согласовал, собственники жилья. Образовавшийся временной промежуток между подготовкой и работами по восстановлению фасадов в администрации называют удачней. У всех участников процесса должно хватить времени для того, чтобы подготовиться к началу ремонта. А уже в будущем году строители смогут провести качественный ремонт самых красивых по своей архитектуре домов Мурманска.