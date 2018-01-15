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День за днём с «Арктик-ТВ»15.01.18 19:30

Старый дом и постоянные протечки подталкивают жильцов к повышению тарифов на содержание и ремонт

В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о ситуации в доме на улице Свердлова Мурманска. В нескольких квартирах там вода течёт по стенам и жильцы не могут понять, откуда берётся влага. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» поговорила с представителями управляющей компании, обслуживающей здание, и выяснила, что же всё-таки течёт по стенам в доме, когда эта беда прекратится.

В доме № 2/5 по улице Свердлова люди вот уже несколько лет жалуются на таинственные ручьи, льющиеся по стенам квартир. Сначала жильцы думали, что текут встроенные батареи, затем, что виноваты межпанельные швы, но ни одна из версий критики не выдерживала.

Вода в квартирах жильцов продолжает скапливаться под наличниками окон, стекать по стенам, портить обои и доставлять людям другие неудобства. Ни морозы, ни оттепели небольшому, зато регулярному потопу, не мешают. Управляющая компания, обслуживающая дом, сообщения проверила и выяснила, что протекает кровля. В прошлом году её латали, но на полную замену не хватило денег.

- У нас были запланированы работы на лето 2017 года, - рассказывает Дмитрий Афиногенов, представитель управляющей компании «Севжилсервис». – Но денег не хватило, потому что, так или иначе, дом старый и требуются проводить в нём серьёзные работы. Сегодня мы уже планируем делать их в июле 2018 года. Эта проблема есть, но, повторюсь, дело кроется в платежах за текущий ремонт. Сумма, которую мы собираем за ремонт сложного инженерного сооружения, в котором живёт больше 200 человек – 5 тысяч рублей в месяц. Но давайте будем реально рассуждать, все прекрасно понимают, что за эти деньги в квартире ничего не сделать, не то что в доме.

Дело в том, объяснили нам в управляющей компании, что общая сумма, которую платят жильцы по графе «Содержание и ремонт» разбивается на составляющие. Сюда включены затраты и на уборку придомовой территории и подъездов, и за вывоз мусора и многое другое. В итоге, на текущий ремонт остаётся 30-40 рублей с квартиры в месяц. Крышу на эти деньги, конечно же, не отремонтировать. Единственный вариант, по мнению управляющей компании, в ближайшее время провести собрание собственников жилья и договориться о повышении платы, так, чтобы хватало на поддержание старого здания в исправном состоянии. В проведении такого собрания сотрудники «Севжилсервиса» готовы посодействовать.

 

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