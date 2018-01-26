Старый дом приводят в порядок

Ремонт злополучного дома на улице Шмидта, 21 в Мурманске наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. В полном разгаре идёт замена кровли, а со дня на день приступят и к обновлению труб водоснабжения. Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов ещё раз лично встретился с жильцами и переговорил с представителями управляющей компании.

На протяжении нескольких последних лет собственники квартир этого дома неоднократно пытались наладить контакт с управляющей компанией и хоть как-то привести здание в порядок. Ветхая кровля, из-за которой постоянно заливало квартиры, изрисованные стены подъезда, перебои с водоснабжением и постоянно открытый подвал, который многократно становился ночлежкой для бездомных - виновник таких бед один – управляющая компания.

Если собрать деньги на замки для подвала пенсионерам ещё по карману, то замена кровли – дело дорогостоящее. Да и куда смотрят коммунальщики? После того, как крыша прохудилась, а талая вода создала благоприятную атмосферу для роста грибка и плесени, в доме начали болеть дети. Тогда отчаявшиеся жильцы приняли единственно оставшееся решение – обратиться к главе города. После первого же визита в октябре прошлого года Дмитрий Филиппов взял объект на личный контроль. Сегодня же состоялась ещё одна встреча с жильцами и представителями управляющей компании.

- Сейчас мы увидели, что ряд запланированных работ, которые мы наметили ранее за круглым столом в присутствии руководителя управляющей компании и представителей Госжилинспекции, идут по плану, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

В доме уже привели в порядок электропроводку и установили энергосберегающие светильники в подъездах. Сейчас ведутся работы на кровле.

- После праздничных дней подрядная организация приступила к работам и уже на сегодняшний день фронтальная часть покрытия выполнена, - отчитывается Владимир Калашников, генеральный директор управляющей компании «ЖЭК». - Планируем окончание работ до первого марта. Это наши гарантийные обязательства.

Кроме того в доме проверили все инженерные сети, после чего выяснилось, что система водоснабжения так же не подлежит ремонту, а нуждается в полной замене. Материалы закупили, бригада приступит к работам в кратчайшие сроки.

- Это результат диалога, который необходимо вести между собственниками жилья и теми компаниями, с которыми собственники жилья подписывают договор об обслуживании дома, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Даже невооруженным взглядом сейчас видно, что строение нуждается в основательной реконструкции. Жители с нетерпением ждут, когда в их доме начнут реализовывать программу капитального ремонта. Но, по словам собственников квартир, серьёзное обновление у них начнется через 20 лет.