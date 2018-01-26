Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Меркантильность, или Влияние денег на отношения мужчины и женщины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.18 19:30

Старый дом приводят в порядок

Ремонт злополучного дома на улице Шмидта, 21 в Мурманске наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. В полном разгаре идёт замена кровли, а со дня на день приступят и к обновлению труб водоснабжения. Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов ещё раз лично встретился с жильцами и переговорил с представителями управляющей компании.

На протяжении нескольких последних лет собственники квартир этого дома неоднократно пытались наладить контакт с управляющей компанией и хоть как-то привести здание в порядок.  Ветхая кровля, из-за которой  постоянно заливало квартиры, изрисованные стены подъезда, перебои с водоснабжением и постоянно открытый подвал, который многократно  становился ночлежкой для бездомных -  виновник таких бед один – управляющая компания. 

Если собрать деньги на замки для подвала пенсионерам ещё по карману, то замена кровли – дело дорогостоящее. Да и куда смотрят коммунальщики? После того, как крыша прохудилась, а талая вода создала благоприятную атмосферу для роста грибка и плесени, в доме начали болеть дети. Тогда отчаявшиеся жильцы приняли единственно оставшееся решение – обратиться к главе города. После первого же визита в октябре  прошлого года Дмитрий Филиппов взял объект на личный контроль. Сегодня же состоялась ещё одна встреча с жильцами и представителями управляющей компании.

- Сейчас мы увидели, что ряд запланированных работ, которые мы наметили ранее за круглым столом в присутствии руководителя управляющей компании и представителей Госжилинспекции, идут по плану, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

В доме уже привели в порядок электропроводку и установили энергосберегающие светильники в подъездах. Сейчас ведутся работы на кровле.

- После праздничных дней подрядная организация приступила к работам и уже на сегодняшний день фронтальная часть покрытия выполнена, - отчитывается Владимир Калашников, генеральный директор управляющей компании «ЖЭК». - Планируем окончание работ до первого марта. Это наши гарантийные обязательства.

Кроме того в доме проверили все инженерные сети, после чего выяснилось, что система водоснабжения так же не подлежит ремонту, а нуждается в полной замене. Материалы закупили,  бригада приступит к работам в кратчайшие сроки.

- Это результат диалога, который необходимо вести между собственниками жилья и теми компаниями, с которыми собственники жилья подписывают договор об обслуживании дома, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Даже невооруженным взглядом сейчас видно, что строение нуждается в основательной реконструкции. Жители с нетерпением ждут, когда в их доме начнут реализовывать программу капитального ремонта.  Но, по словам собственников квартир, серьёзное обновление у них начнется через 20 лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 406 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:15«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Че: Часть первая. Аргентинец». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиНа прошедшей семидневке по росту цен отличились морковь и белокочанная капуста-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика