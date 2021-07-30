Старый двор на улице Карла Маркса помолодел

В Мурманске продолжаются работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Например, дворе по улице Карла Маркса, 9 строительство находится на завершающем этапе.

Жителям этого двора очень не хватало места для отдыха и детской площадки, а также стоянки для парковки автомобилей и нормального освещения. Все их пожелания были учтены при планировании работ по благоустройству. В обиде не должен остаться никто.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Все пожелание жителей мы закладываем в проектирование ещё на стадии согласования. Эта работа ведётся за несколько лет до начала работ. Мы встречаемся с жителями, с инициативной группой и обсуждаем, какие пожелания необходимо различным группам жителей. Спорим, дискутируем и приходим к единому решению».

На этом объекте подрядчик работает с опережением, но обойтись без небольших замечаний ему все же не удалось. Во дворе расположены колонки – специальные резервуары для хранения газа. Пространство вокруг них также необходимо благоустроить.

Новый двор готов на 85% и уже к концу лета юные северяне смогут поиграть на современной детской площадке, а более взрослые жители позаниматься спортом на тренажёрах или же разместить свой автомобиль на просторной стоянке.