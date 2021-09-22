Старый контрольно-пропускной пункт ЗАТО г.Североморск сносят по поручению главы региона Андрея Чибиса

Эксплуатировать КПП на североморском шоссе прекратили ещё в 2015 году из-за изменений границ - присоединения мкр.Росляково к Мурманску.

Сейчас старый контрольно-пропускной пункт сносят. Конструкция создавала для автомобилистов помехи. Завершить все работы планируют в течение месяца, а после северян ждёт приятный сюрприз.

Владислав Алиев, начальник «Мурманскавтодора»: «Этот объект подлежит сносу. Вся территория будет приводиться в нормативное состояние. В планах у нас привести в порядок дорожные знаки, ограждения, саму дорогу - асфальтобетонную смесь будут менять».