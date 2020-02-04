Старый мост через Тулому ещё послужит жителям Колы

Старый Кольский мост через Тулому, который служил не одно десятилетие, в настоящее время меняют на новый. Но старую конструкцию было решено использовать на время строительства в качестве пешеходного перехода.

Кольский мост - важное связующее звено между несколькими населенными пунктами, которые расположены на разных берегах реки. Некоторые северяне живут на одном берегу, а работают или учатся на другом. Без моста многие коляне не могут представить свою жизнь, ведь до ближайшей переправы с восточной стороны на западную несколько километров.

Мост через Тулому был построен в 1952 году. За всё это время его ни разу капитально не ремонтировали. В 2012 году была проведена экспертиза и состояние моста признали предаварийным. Реконструкция сооружения была просто необходима. И собственник моста – федеральное учреждение «Упрдор «Кола» принял решение полностью закрыть его для движения.

В прошлом году началась его модернизация. А сдача объекта запланирована уже на 2021 год.

Для удобства северян пешеходный переход через Тулому вновь открыли по старому мосту. Это стало возможным после того, как его передвинули в сторону на 16 метров и установили временные опоры. А вот автолюбителям на период строительства нового сооружения приходится планировать свой путь в объезд.