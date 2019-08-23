Старый телевизор стал причиной пожара в 9-этажке Мурманска

В Мурманске на 9-ом этаже дома № 39 по улице Шабалина областного центра загорелась квартира. К месту происшествия оперативно выехали экстренные службы.

Спасатели эвакуировали и передали медикам женщину, которая получила отравление угарным газом. Возгорание ликвидировали за 20 минут.

Площадь горения составила 3 квадратных метра, в одной из комнат обгорела мебель. По словам местных жителей, причиной возгоорания стало замыкание в старом телевизоре, обстоятельства произошедшего будут выяснять специалисты.