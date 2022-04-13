Стать творцом под силу каждому, стоит только захотеть!

Если некоторые люди до сих пор в этом сомневаются, то форум «ИНкультура» поможет развеять этот миф.

В стенах ДК имени С,М, Кирова каждый в ближайшие два дня может присоединиться к программе и больше узнать о творчестве людей с ограниченными возможностями здоровья.

«ИНкультура» – форум, который организован в рамках международного фестиваля «Северный характер». У создателей идея его запуска зрела давно, но только сейчас её удалось реализовать. Организаторы нашли поддержку даже от Фонда президентских грантов России.

Светлана Солдатова, директор продюсерского центра «Северный характер»: «Нам хотелось найти вдохновляющие истории. Истории успеха. Истории, которые можно сделать в нашем замечательном городе, где не очень хорошо с безбарьерной средой, где вроде есть возможность продвигаться культурно, но не добраться до мест. Поэтому мы хотели сделать для тех людей, которым это интересно, и они душой болеют, чтобы люди с ограниченными возможностями здесь были. Мы хотели сделать этот форум».

Неравнодушных к этой теме людей оказалось много. Особенно приятно, отмечают организаторы, что найти участников форума было несложно, и они все с радостью откликнулись на предложение. Например, питерский художник Иван Галаничев, который родился без рук. Он впервые представил в Мурманске свои картины с ночными пейзажами Северной столицы.

Иван Галаничев, художник: «Обычно все гуляют днём. Это хорошо. А ночью мало кто гуляет, а ночью красота своя получается. У меня, как правило, на картинах разная погода: дождь, снег, слякоть, в основном, времена холодные. Поскольку руки у меня мерзнут из-за холода, я у себя делаю эскизы, а в мастерской воплощаю это всё».

Также на фестивале «ИНкульутра» представлены фильмы шведских режиссёров. «Быть собакой» Феликса Свана и «Добро пожаловать! В Аутландию» Тамары Сушко.

Тамара Сушко, режиссёр, партнёр проекта из Швеции: «В принципе, с этого фильма и началась идея этого проекта. Потому что мы с подругой из Мурманска режиссёром Валентиной Свенсен обнаружили, что у нас есть аналогичные идеи. И есть красная линия между двумя нашими идеями. В каждой герой – молодой человек с особенностями. И плюс, в каждой из идей есть русский след».