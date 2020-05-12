Статистика коронавирусной пандамии

Несмотря на снятие многих ограничений, не стоит забывать об элементарных мерах безопасности - социальной дистанции и банальной гигиене - частом мытье рук, ведь пандемия ещё не завершилась. На момент подготовки выпуска в Мурманской области выявлено 12 новых случаев заболевания CoViD-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2428, большинство – 2050 случаев среди рабочих на стройплощадке в Белокаменке. 468 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.