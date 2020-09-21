Статистика по пандемии настораживает, но не пугает северян

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 75 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+45), Североморске (+13), Печенгском районе (+4).

Рост заболеваемости эксперты связывают с послаблением ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса и сезонной волной обычного гриппа.

В областном центре состоялись рейды по точкам общепита. Как оказалось, далеко не везде сотрудники учреждений используют средства индивидуальной защиты, а уж температуру посетителям на входе вообще нигде не измеряют.