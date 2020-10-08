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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.20 19:30

Статистика по заболеваемости коронавирусом в России - повод для серьезной обеспокоенности

Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация с распространением инфекции лучше видна именно руководителям, а они в свою очередь продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях пандемии.

Пресс-секретарь президента напомнил, что, если каждый для себя не сделает выводы (ношение масок, соблюдение санитарных правил), то «цифры будут расти ещё быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять». При этом на основе уроков весенней заболеваемости была осуществлена мобилизация и перенастройка системы здравоохранения под потребности пандемии. Это, по словам Пескова, позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы. Сообщает информационное агентство РИА «Новости».

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