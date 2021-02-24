Статистика радует, можно снимать часть антиковидных ограничений

Участники оперативного совещания в правительстве обсудили и вопросы эпидемической ситуации в регионе и снятия ряда антиковидных ограничений.

В Мурманской области за сутки выявлено 95 новых случаев заболевания CoViD-19. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+37), Мончегорске (+14) и Кандалакшском районе (+13).

С 24 февраля в Мурманской области смягчены ограничения, введённые из-за угрозы распространения COVID-19. Детские развлекательные центры, игровые комнаты в торговых центрах могут возобновить работу при соблюдении нескольких условий. Также в новом постановлении прописано, что число участников корпоративов, банкетов и торжеств в кафе и ресторанах Мурманской области разрешено увеличить до 25 человек. Кроме того, снят запрет на круглосуточную работу соляриев, саун, бань и иных объектов, оказывающих такие услуги.

В связи со смягчением ограничений в Заполярье разрешено возобновить работу аквапарков. Главное условие – загрузка объекта не более чем на 75%. Увеличена и загрузка бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах.