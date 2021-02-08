День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.21 19:30
Статистика заболеваемости коронавирусом снижается
143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших - в Мурманске (+63), кандалакшском районе (+18) и Оленегорске (+15).
Статистика заболеваемости снижается, это позволяет контролирующим органам постепенно снимать «ковидные» ограничения. Так, с 9 февраля на брачные церемонии в ЗАГС можно будет позвать гостей. Число приглашенных определят для каждого учреждения индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования.
Подробная информация будет представлена на официальных сайтах местных органов власти в ближайшее время. Однако использование масок во время церемонии бракосочетания всё же обязательно.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-
Последние комментарии
Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января МРОТ равен 12792 рублям и рассчитывается по-новому-PRO Валюту (16+)Курс доллара упал на 85 копеек, евро потерял 48 копеек-PRO Энергетику (18+)Качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек