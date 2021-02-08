Статистика заболеваемости коронавирусом снижается

143 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших - в Мурманске (+63), кандалакшском районе (+18) и Оленегорске (+15).

Статистика заболеваемости снижается, это позволяет контролирующим органам постепенно снимать «ковидные» ограничения. Так, с 9 февраля на брачные церемонии в ЗАГС можно будет позвать гостей. Число приглашенных определят для каждого учреждения индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования.

Подробная информация будет представлена на официальных сайтах местных органов власти в ближайшее время. Однако использование масок во время церемонии бракосочетания всё же обязательно.