Статистика заболеваемости коронавирусом в нашем регионе снова бьет антирекорды

Впрочем, Заполярье, отражает общероссийскую тенденцию по росту распространения опасной болезни. По информации Роспотребнадзора, в течение 20 дней Россия должна выйти на плато по COVID-19.

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области зарегистрирован 151 новый случай заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+78), Североморске (+33), Печенгском районе (+14). Три северянина за прошедшие выходные умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Растёт число инфицированных и среди рабочих стройки в Белокаменке, за несколько дней там заболели 3 специалиста.