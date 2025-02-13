Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов прибыл в Мурманскую область и встретился с губернатором Андреем Чибисом

Стороны обсудили вопросы развития региона.

Развитие Арктики напрямую связано с Мурманской областью, а незамерзающий морской порт – одно из важных мест не только для Кольского Заполярья, но и для всей России.

С вопросами развития промышленности и повышения грузооборота в Мурманскую область приехал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Роман Чекушов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации: «Главное, создать предложение, а соответственно по данным эффективным, с точки зрения сервиса, мы и думаем, что спрос появится, мы понимаем, что продукция с Северо-Западного федерального округа не всегда вывозится в тех объёмах, в которых хотелось бы, с учётом ограниченности железнодорожной инфраструктуры, … с учётом того, что у вас незамерзающий порт, о котором мы все знаем, конечно, надо такие возможности использовать».

Например, в торговом порту отмечают снижение объёмов перевалки. По итогам прошло года падение составило 20%. Основной причиной в Минпромторге называют удалённость Мурманска от основных мест зарождения грузов и направлений их поставок. Высокие транспортные расходы уменьшают заинтересованность грузоотправителей в работе с нашим направлением.

Промышленный потенциал региона в целом гость обсудил на встрече с министром развития Арктики и экономики Мурманской области. С/Х: Татьяна Лящук, и.о. заместителя губернатора – министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «Правительство Мурманской области активно работает над инвестиционной привлекательности нашего региона. На сегодняшний день инвестиционный портфель составляет более трёх миллионов рублей, инвестиции за пять лет составили более 1 трлн. Средняя номинальная заработная плата около 110 тысяч рублей. Мы по этому показателю входим в топ-10 регионов страны».

После совещания Роман Чекушов отдельно встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, стороны обсудили новые национальные проекты, которые могут появиться в Мурманской области.