Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов встретился со студентами Мурманского арктического университета

Программа визита в регион статс-секретаря Романа Чекушова была насыщенной. Прежде всего его интересовал вопрос портовых мощностей Мурманска.

На одном из стивидорных предприятий Мурманска, например, заметно снизился грузооборот. Правительство даже рассматривает вопрос поддержки компании.

А ещё заместитель министра промышленности и торговли встретился с главой области. Стороны обсуждали далеко не только развитие Севморпути.

Роман Чекушов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ: «Два-три маршрута сделать на Южною Америку… И сейчас это уже никого не пугает».

Роман Чекушов пообщался и со студентами Мурманского арктического университета - кузнецы кадров для многих арктических проектов.

Встреча получилась неформальной. Ребята задавали вопросы и узнали много нового о сферах промышленности и торговли. Роман Чекушов помог молодёжи разобраться в сложнейших темах: как регулируется внутренняя и внешняя торговля, а также про поддержку крупных предприятий и планах правительства в этой сфере.

Роман Чекушов, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации: «Хочется больше ответить на вопросы ребят … Ребятам захочется более живого диалога».

Такие встречи в рамках «Арктического диалога» помогают знакомить молодёжь региона с различными сферами деятельности и их особенностями. А главное, что экспертами в диалоге со студентами выступают учёные и исследователи, министры и дипломаты, которые на своём примере показывают, чего можно добиться, и всегда готовы помочь подрастающему поколению советом.