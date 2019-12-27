«Статус Клаб» приглашает девушек в новый фитнес-проект

Фитнес-центр «Status Club», располагающийся в самом сердце столицы Заполярья, приглашает девушек принять участие в новом проекте, который стартует уже в феврале.

Владимир Антоненко, управляющий финтнес-центром «Status Club»: «В проекте участвуют обычные девушки, непрофессиональные спортсмены. Проект будет проходить на площадке «Статус Клаба», где будут проводиться тренировки в тренажёрном зале, в рамках проекта девушки будут изучать сценическое позирование и дефиле. Участницы получат призы и подарки». Победительница станет лицом «Статус Клаба».