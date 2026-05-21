Статус победителя «Детской Новой волны» в этом году получил наш земляк – Владимир Журавлёв из Мончегорска
Владимир прошёл четыре этапа отбора, превзошёл более тысячи участников со всей страны, завоевал внимание экспертов и, к тому же, получил приз зрительских симпатий, став абсолютным победителем.
Сильный вокал, уникальный тембр и особая харизма Владимира никого не оставили равнодушным.
Владимир Журавлев, победитель «Детской Новой волны – 2026»: «Я благодарю всех тех, кто дал мне возможность поучаствовать в этом мегакрутом конкурсе. Спасибо маме, педагогу, я вас люблю!».