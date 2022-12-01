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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.22 19:30

Статус ВИЧ-положительных в нашем регионе имеют 3550 человек

Всего в этом году в Мурманской области зарегистрировано 268 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Уже много лет, этот диагноз – не приговор, естественно, если соблюдаются условия лечения. Своевременное обращение к врачу и приём лекарств раз в сутки может сохранить жизнь заражённого человека.

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Статус ВИЧ-положительных в нашем регионе имеют 3550 человек.

Раз в год или после незащищенного секса с малоизвестным партнёром необходимо сдавать тест на ВИЧ-инфекцию. Это можно сделать бесплатно и даже анонимно в Центре специализированных видов медицинской помощи.

Однажды сюда пришёл и наш «герой», который пожелал не называть своего имени и не показывать лицо. Его история нередко повторяется и с другими людьми. С 17 лет северянин употреблял наркотики, любил шумные тусовки и близость с разными девушками. Одна из его половых партнёрш сообщила о своем ВИЧ-статусе. Молодой человек испугался и тоже сдал тест, который оказался положительным:

- Длительное время никуда не обращался, нигде не наблюдался. Когда начались проблемы со здоровьем, стал выяснять, в чём причина. Мне сказали, что это, скорее всего, связано с ранее поставленным диагнозом.

После этого северянин обратился в центр СПИД, где ему назначили лечение. Сейчас он чувствует себя лучше. Ежедневно принимает препараты в одно и тоже время. О болезни знают только близкие люди, они и поддерживают. Естественно, помимо них, помощь молодому человеку и другим ВИЧ-инфицированным оказывают и психологи центра. Она индивидуальна. Ведь, у каждого ситуация в жизни своя, но всем нужно учиться жить по-новому.

Александра Раппопорт, медицинский психолог Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Все переживают стресс по-разному. Какой-то определенной суперэффективной техники нет. Здесь индивидуальная работа с каждым человеком. У одного, например, проблема, как сказать своему половому партнёру и привести его сюда. Если это беременная женщина - у неё огромный страх перед будущим, страх за здоровье своего ребёнка».

На принятие решения об установлении диагноза у пациентов уходит в среднем от 1 до 3 месяцев, делятся специалисты. Помимо психологической поддержки ВИЧ-положительные получают и остальное лечение бесплатно, в том числе лекарства. Особое внимание уделено детям, ведь они сейчас основная и самая уязвимая группа.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением Центра специализированных видов медицинской помощи: «В отношении детей в возрасте до 18 лет предусмотрены такие меры поддержки: оформление пенсий, пособий. А дети, которые страдают ВИЧ-инфекцией, до совершеннолетия оформляются как дети-инвалиды. Соответственно, они имеют право на полное льготное обеспечение, в том числе бесплатное лекарственное обеспечение, диагностические мероприятия».

Всего в этом году в Мурманской области зарегистрировано 268 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Уже много лет, этот диагноз – не приговор, естественно, если соблюдаются условия лечения. Своевременное обращение к врачу и приём лекарств раз в сутки может сохранить жизнь заражённого человека.

Напомним, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно только через кровь или во время незащищенного секса.

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