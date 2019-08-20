Ставим галочки правильно: за депутатов горсовета - две, за губернатора - одну

В единый день голосования 8 сентября помимо выборов губернатора Мурманской области состоятся и выборы депутатов городского совета.

В этом году изъявить свою гражданскую позицию и выбрать достойного кандидата в губернаторы смогут даже те северяне, которые находятся за пределами региона. Это возможно благодаря электронному голосованию.

В этот же день мурманчане будут выбирать и депутатов горсовета. На 30 кресел 142 желающих. Число кандидатов ещё может измениться, но только в меньшую сторону.

«Мы будем выбирать в каждом округе по два депутата, - отмечает Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - В бюллетене по выборам губернатора нужно будет определиться с одним кандидатом, поставив одну галку, а по бюллетеням в Совет депутатов города Мурманска нужно определиться с кандидатами и поставить две галочки».