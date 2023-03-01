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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30

Ставка на патриотизм: в муниципальном образовании ЗАТО Александровск прошёл первый смотр-конкурс песни и строя для самых юных кадетов и юнармейцев

Строго регламентированный сценарий первого смотра-конкурса у пятилеток, похоже, страха совсем не вызывает. И выправка солдатская, и представление – по форме, даже голос не задрожал.

Малышей поддерживали старшие товарищи.

Строго регламентированный сценарий первого смотра-конкурса у пятилеток, похоже, страха совсем не вызывает. И выправка солдатская, и представление – по форме, даже голос не задрожал.

Воспитатели удивляются, насколько дети спокойны, сердце у самих наставников готово вырваться из груди и замаршировать вместе со строем. Похоже, действительно, согласно известному утверждению, всё воспитание идёт из семьи.

Татьяна Тихонова, воспитатель МБДОУ №46, г. Гаджиево: «В нашей группе большая часть родителей – военнослужащие, подводники, и дети стремятся на них равняться».

Не обошлось на первом муниципальном конкурсе «Аты-баты, шли солдаты!» и без особой формы. В соответствии с репертуаром или названием отряда была подобрана и стилистика. Например, в городе подводников постарались соблюсти морскую тему. 

Наталья Андреева, кадет МБДОУ №46, г. Гаджиево: «На шее у меня галстук, а на голове пилотка».

Вера Осипова, воспитатель МБДОУ №46, г. Гаджиево: «Я бы не сказала, что ребята волнуются. Они улыбаются, но готовы ко всему, что может произойти. Хотим победить».

Победители сегодня все - каждый отряд - в своей номинации. Для удобства состязание разделили территориально: каждую кадетскую группу жюри отсмотрело в том городе, где проживают ребята.

В образовательных программах детского сада патриотическому воспитанию уделено весомое место, подчеркивают специалисты.

Светлана Смолянкова, старший воспитатель МДОУ №4, г. Полярный: «Мы через строевую подготовку вырабатываем силу воли, смелость, находчивость».

Таким образом, будущих защитников страны воспитывают и в дошкольном учреждении, и на личном семейном примере.

Софья Калинка, командир отряда «Юнги», г. Полярный: «Военные – это военнослужащие отважные, смелые. Они служат на кораблях, подводных лодках и на земле».

Образец для подражания малышам-кадетам показали их старшие товарищи - представители военных частей муниципалитета и школьники-юнармейцы. Для последних строевая ходьба – уже дело привычное. А вот танцевально-вокальное творчество, например, участие в праздничном концерте, возможность показать таланты, обычно скрывающиеся за красно-белой формой.

Ольга Фролова, координатор юнармейского школы №279, г. Гаджиево: «Наши юнармейцы оказывают поддержку защитникам Отечества: дети постарались быть приветливыми, создать хорошее настроение тем, кто нас защищает».

Девочки для одного из номеров даже облачились в бальные платья. Кадетский вальс, признаются школьницы, на этот раз пришлось танцевать в стеснённых условиях, немного тесновата сцена для такого изящного представления. Но самим танцором не до волнений, на них смотрят самые важные люди.

Алиса Кателевская и Каролина Сковронская, юнармейцы отряда школы №279, г. Гаджиево: «Это наши родные и близкие. Нечего стесняться, мы их видим каждый день».

Шефы-подводники, а по совместительству папы учащихся, всегда готовы поддержать детей.

Иван Сытов, командир экипажа подводной лодки, г. Гаджиево: «Если ребёнок выбирает путь отца, то это очень правильно. Но у ребёнка есть своё мнение, поэтому мы всегда их поддерживаем, какое бы они направление не выбрали и куда бы судьба их не завела».

Напомним, что у каждого юнармейского класса или кадетской группы детского сада есть шефы-наставники - военнослужащие гарнизонов. Именно они во время церемоний посвящения и других важных событий находятся рядом с ребятами. Такова традиция ЗАТО Александровск, которой уже несколько десятков лет.

Комментарии

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