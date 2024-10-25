Ставка на профессионализм и качество звука, или Обновление в «Медиацентре» Дома детского творчества

«Медиацентр» Дома творчества – это информационное агентство образовательного учреждения. Он давно перерос из простого объединения, где юные корреспонденты постигают азы журналистики, в современно оборудованную площадку для производства видеосюжетов, записи блогов, разработки сценариев, съёмки мобильного кино и работы над фотопроектами.

«Медиацентр» Дома творчества – это информационное агентство образовательного учреждения. Он давно перерос из простого объединения, где юные корреспонденты постигают азы журналистики, в современно оборудованную площадку для производства видеосюжетов, записи блогов, разработки сценариев, съёмки мобильного кино и работы над фотопроектами.

Рома Лоскутов в сфере журналистики далеко не первый год, за время обучения рос и формировал свои взгляды, менялось и пространство «Медиацентра».

Роман Лоскутов, корреспондент «Медиацентра» Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «В первую очередь нас учили, как правильно снимать репортажи, записывать подкасты. Один записал и я, благодаря ему я попал в «Артек».

Медиасмена в знаменитом лагере даром не прошла, принесла новые идеи. Однако, в их реализации могло помочь только специальное оборудование. Возможности нашлись. Благодаря грантовым средствам на сумму в полмиллиона рублей в Доме творчества удалось оборудовать собственную студию звукозаписи с шумоподавляющим покрытием и специальной техникой для коррекции голоса.

Карина Бурнышева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Мы подумали, а почему бы и нет. Мы можем создать достойное помещение, где ребята, играя во взрослых, во взрослую профессию, могут найти и свой путь в жизни».

Всего год назад Маша переехала вместе с родителями из Санкт-Петербурга в большое ЗАТО. От тоски по обучению в студии кино, которую пришлось оставить в Северной столице, спас юнкора как раз «Медиацентр».

Мария Петрова, корреспондент «Медиацентра» Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Мне кажется, что это даёт расширение кругозора, возможностей, в том числе, для новых грантов и расширения оборудования в нашем «Медиацентре».

«За кадром» остались вопросы, например, о программах по монтажу видео и аудио. Это те технические пробелы «Медиацентра», которые педагоги «Дриады» планируют закрыть во время участия в будущих грантовых конкурсах.