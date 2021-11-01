Стажёр с дурными привычками

В полицию с заявлением о краже обратился представитель мурманского магазина. Мужчина рассказал, что причинённый ущерб составил свыше 15 тысяч рублей. Опрос свидетелей и записи с камер видеонаблюдения помогли выявить предполагаемого нарушителя. Подозреваемым оказался 27-летний стажёр торговой точки, который, дождавшись момента, когда рядом с ним никого не было, украл с прилавка сигареты и стики.

Вечером, закончив стажировку, молодой человек с похищенным покинул магазин. В кражах мужчина признался и пояснил, что ворованное имущество уже успел продать, а деньги потратить. Нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы.