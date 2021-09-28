Стефания Данилова станет хедлайнером литературного фестиваля «Капитан Грэй» в Мурманске

Открытый межрегиональный молодёжный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» собирает звёзд литературы со всей страны. В этот раз приглашенной знаменитостью станет поэтесса Стефания Данилова – автор нескольких книг, триумф-лауреат всероссийской поэтической премии «Послушайте!».

Помимо участия в фестивале она выступит с сольным концертом и станет участницей литературных мероприятий региона.

Молодёжный литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» состоится в Мурманске с 8 по 10 октября. Подробности можно узнать на сайте и в группе проекта.