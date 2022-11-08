Стеклянная крыша, или В Мурманском областном художественном музее появился собственный макет здания

Недавно первому каменному общественному зданию Мурманска исполнилось 95 лет. Увидеть его макет в первозданном виде теперь можно в областном художественном музее.

В знакомом сегодня многим здании Мурманского областного художественного музея почти век назад было транспортное потребительское общество (ТПО). На первых двух этажах работал магазин, а на третьем располагалось кафе. Архитектурным излишеством или особенностью этого строения была уникальная для того времени стеклянная крыша.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе: «На крыше располагалась треугольная стеклянная пирамида, которая, к сожалению, сегодня нашим жителям и гостям города неизвестна. Её можно увидеть только в фильме, который выпустил авторский коллектив «Река».

Примечательно и то, что здание возвели за рекордные 4 месяца, не учитывая того, что в то время были перебои со строительными материалами.

В 30- х годах прошлого века на фоне деревянных двухэтажек ТПО привлекало к себе всеобщее внимание и выглядело как первый небоскреб в городе.

Здание максимально уцелело во время Великой Отечественной войны благодаря расположенным рядом зениткам. А уже в 1989 году оно переформатировалось в специализированный выставочный зал, а затем и в художественный музей.

Ирина Костянова, заместитель директора по музейной работе: «Когда мы говорим об этом здании, то оно изначально было центром притяжения. Сначала это были магазины, столовые. Потом здесь был кинотеатр, здесь был ресторан. Здесь даже был зал бракосочетания. И вот сегодня - это центр культуры и искусства нашего региона».

Попытался воссоздать в миниатюре довоенное здание ученик мурманского Нахимовского училища Искандер Ризаев.

Искандер Ризаев, курсант Нахимовского военно-морского училища: «Мне предложили преподаватели, рассказали про музей. После чего я заинтересовался, узнал много нового для себя про этот музей. Решил сохранить историю этого музея».

Искандер с пятого класса увлекся уроками технологии, ему нравилось мастерить из дерева и железа. Парень начал проектировать различные макеты и участвовать в творческих конкурсах. Одна из его любимых работ -необычный стол.

Искандер Ризаев, курсант Нахимовского военно-морского училища: «Я сделал макет стола, был невысокий. Точно размер не помню, его ножки были выполнены из якоря. Сверху была изображена карта России, на которой были указаны все нахимовские училища, довузовские учреждения военные».

Что же касается каменного общественного здания - это проектная работа Искандера для училища за 10 класс. Курсант доволен результатом, но признается, что возникали трудности.

Искандер Ризаев, курсант Нахимовского военно-морского училища: «Трудность была в том, что не было точного макета, точного цвета и неопределенных деталей было много. В интернете нельзя найти точную информацию. Трудности ещё были в том, что некоторые детали, допустим, часы, их было сложнее всего выполнять, потому что они маленькие и с ними надо было постараться, чтобы выполнить».

Искандер решил макет здания подарить учреждению.

Увидеть новый экспонат можно будет совсем скоро в «Умной гостиной» в главном здании Мурманского областного художественного музея.