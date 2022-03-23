141 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мончегорске (57) и Мурманске (43), Кольском районе (7).

«Стелс-омикрон» может стать доминирующим в России, на него приходится около 50% случаев заболевания коронавирусом, а случаи заболевания «дельтой» стали единичными. Об этом сообщила «Интерфаксу» руководитель Научной группы генной инженерии и биотехнологии центра Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Она отметила, что «возможна ситуация, когда именно этот вариант станет доминирующим, однако, с уверенностью утверждать, что это единственный вариант развития событий, пока преждевременно», необходимо продолжать наблюдение за ситуацией и проводить мониторинг генетического разнообразия. Также она сообщила, что на данный момент в России не выявлено случаев заболевания вариантом коронавируса «дельтакрон». Доля его распространения в мире также невелика.