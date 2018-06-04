Стелу на улице Буркова отреставрируют. А что будет дальше?

Резонансная ситуация с демонтажем стелы на улице Буркова в эти дни активно обсуждается горожанами в соцсетях: снос это, или попытка отреставрировать монумент, гадают граждане и журналисты.

Скудная информация об истории стелы на улице Буркова свидетельствует о том, что монумент – ровесник города. Старожилы утверждают, что на этом месте было кладбище, где хоронили английских офицеров, то ли погибших, то ли умерших от болезней в годы интервенции. Позже останки были перенесены на другое кладбище. А крепкая фундаментальная стела осталась. С 2016 года городские власти искали собственника памятника, но таких не нашлось, как и подлинных документов о стеле.

- Поднимали книги, которые у нас писал Алексей Киселев, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – В издании «Улицы Мурманска» про этот памятник сказано, что 1918-1919 годах, когда здесь находились англичане-интервенты, около сорока погибших были захоронены. В 30-х годах прошлого века здесь были бараки, люди употребляли воду из природных источников, поэтому было принято решение о переносе кладбища.

Впрочем, эта версия далеко не истинная. Некоторые эксперты вообще говорят, что англичане стелу не устанавливали, а к её созданию причастны итальянцы.

- Я разговаривал с профессором Федоровым, который занимался всеми мемориалами Мурманска и Колы, - рассказывает Павел Сажинов. Он утверждал, что эти стелы ставили не англичане. Англичане не могли ставить их на итальянском кладбище.

Но сколько бы копий вокруг монумента не сломали историки, гораздо больше стеле навредили вандалы – серый камень разбит с нескольких сторон, унылое зрелище представляет и зелёная зона вокруг. Городские власти решили отреставрировать объект. Недавно начались работы по демонтажу первых двух элементов конструкции. Но эти действия вызвали бурю негодования среди пользователей соцсетей. Ответственные лица утверждают, памятник сносить не будут. Его лишь отвезут на реконструкцию.

- Мы не ликвидируем памятник. Мы пытаемся аккуратно его снять его, чтобы отреставрировать, - заверил журналистов Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

По словам руководителя организации ответственной за реставрацию, последующее решение о месте установки монумента будет приниматься городскими властями позже. А вот что будет на месте, где пока ещё стоит стела, неизвестно.