Стендап-комик Денис Ушаков раскрывает некоторые секреты декабрьского сольного концерта «Пока не поздно!»

«Давно хотел совместно со «Stand Up. Мурманск» сделать собственный концерт!», - такая запись появилась на страничке Дениса Ушакова в соцсети «ВК» 5 ноября. И скоро эта мечта у него исполнится.

10 декабря в 18 часов в кинотеатре «Мурманск» состоится сольный концерт стендап-комика Дениса Ушакова!

«Меня зовут Денис Ушаков, и я умею одинаково хорошо вести как скромные торжества, так и мероприятия широкого масштаба! – презентует себя Денис на страничке krabstar.ru. - Для меня важен не размах вашего праздника, а то какую атмосферу я создам вместе с вами — яркую, весёлую и запоминающуюся на долгие годы. Главное, чтобы в этот день вы отдыхали — работать буду я и моя команда».

Так как Денис пришёл в этот жанр? Трудно ли ему находить темы для своих выступлений? Что он чувствует, когда стоит на сцене перед полным залом? И есть ли возрастной порог для стендаперов? На эти и многие другие вопросы стендап-комик Денис Ушаков отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». А ведущий программы хочет проверить гостя, а насколько он хорош в жанре импровизации.