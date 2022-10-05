Стендаперов у нас в стране хватает, а слесарей нет: коллектив филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» обеспечивает северян теплом

В этой году филиалу АО «МЭС» «Североморская теплосеть» исполнилось пять лет – несколько котельных, которые отапливают Столицу северного флота, Сафоново, Росляково, Щукозеро и другие населенные пункты. И каждая котельная имеет свою историю и традиции.

Ваенга - это не только сценический псевдоним популярной певицы. Ваенга – это название губы Кольского залива и реки, на берегу которой с конца XIX века существовало поселение рыболовов и охотников. Сейчас это район Североморска, где расположена одноименная железнодорожная станция и одна из котельных, снабжающая теплом жителей столицы Северного флота.

Сергей Белов, начальник района №1 «Североморская теплосеть»: «Мы, как перевалочная нефтебаза, мы принимаем мазут, сливаем и развозим, обеспечиваем работу 10 котлов - 5 паровых и водогрейных Североморска 1 и Верхней Ваенги».

Сергей Валентинович в профессии уже более четверти века - прошел путь от машиниста до начальника района. Он ещё помнит, как эта котельная принадлежала Министерству обороны, а на её территории располагалась воинская часть. Теперь здесь работают гражданские специалисты, хотя в прошлом многие из них носили погоны.

Михаил Яковлев, мастер по ремонту оборудования котельных: «Школу окончил, пошел на службу, отслужил 22 года. Ещё ряд профессий освоил, теперь на котельной. Помогаю создавать тепло и уют вашего дома».

Ещё одна примета нашего времени: женщины - машинисты котельного оборудования. Ксения Ребезова родом из Краснодарского края. Хрупкая девушка выросла в станице, к труду привыкла с детства.

Ксения Ребезова, машинист 4 разряда: «Мы же машинисты, а не девочки. Мы все здесь в одной сфере».

У Елены Козловой за плечами Петрозаводский университет и высшее образование. Она экономист. Но без сожаления поменяла бухгалтерию и офисную работу на машинный зал и производство. За пять лет доросла до старшего машиниста. На предприятии трудиться и муж Елены Валерьевны. По стопам родителей пошёл их сын – он учиться на теплоэнергетика. Так рождаются династии.

Елена Козлова, старший машинист: «Здесь отношение к сотрудникам хорошее».

Многие учатся без отрыва от производства. Например, Денис Низовцев пришёл на предприятие рядовым сотрудников, получил высшее образование и теперь носит белую каску инженера и трудиться начальником смены.

А люди в белых халатах – сотрудники центральной производственной лаборатории, куда стекаются данные со всех котельных филиала «Североморская теплосеть».

Анна Торба, выпускница Мурманского государственного технического университета, признается в любви к своему делу. И предприятие ценит её самоотдачу. В копилке у Анны достаточно благодарностей и наград.

Анна Торба, инженер-химик: «Это безумно приятно. Не на многих предприятиях так, когда труд простых работников не остаётся не замеченным».

В общей сложности работает на Ваенге семь десятков человек – и химики, и электрики, и сливщики мазута, и машинисты. В дефиците, как и везде, электрогазосварщики и слесари. А вот Сергей Моргунов умеет и то, и другое.

Сергей Моргунов, слесарь по ремонту котельного оборудования: «Все космонавтами, а я слесарем мечтал. И стал! Стендаперов у нас в стране хватает, а слесарей нет!».