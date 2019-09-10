Мурманчане доверили Совет депутатов областного центра партийцам из «Единой России»В Коле на главной площади ввели в строй светофоры с кнопкой вызова для пешеходов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.19 19:30

Стены электроподстанций Мурманска становятся полотнами для художников

Мурманск продолжают украшать. Очередная яркая картина на улице появилась на здании трансформаторной подстанции на Ледокольном проезде.

Мурманские художники продолжают разрисовывать трансформаторные подстанции областного центра. На этот раз преобразилось здание во дворе дома № 9 на проезде Ледокольном. Автор рисунка Евгений Урбанович при создании своего сюжета опирался на произведение Чарльза Диккенса «Большие надежды».

«Мой стиль - логическая композиция, поэтому каждый элемент здесь нарисован не просто так, - рассказывает Евгений Урбанович, художник. - Ход конём, виолончель, животное начало и  так далее. А ангел - это муза музыки».

Трансформаторная подстанция на Ледокольном - не первый городской объект расписанный художником, несколько работ он сделал в коллаборации с другими авторами. В будущем Евгений мечтает о каком-нибудь проекте болеее масштабном, например, разрисовать стену дома. Но пока в плане у организаторов фестиваля таких крупных объектов нет.

«Сейчас можно говорить о девяти объектах, - рассказывает Леонид Мостовой, директор Дома молодёжи. - Появится ещё больше, которые действительно являются определёнными арт-объектами, определённым украшением своего микрорайона. И нам бы очень хотелось верить, что от этого артобъекта его красота будет распространяться дальше по микрорайону. И город будет становиться ещё более ярким, ещё более привлекательным».

На этом работа фестиваля не закончится. И трансформаторная подстанция на улице Беринга – следующий объект, который преобразят мурманские художники.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Вангелия». Художественный сериал, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиНа карты Сбербанка можно мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 555 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика