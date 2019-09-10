Стены электроподстанций Мурманска становятся полотнами для художников

Мурманск продолжают украшать. Очередная яркая картина на улице появилась на здании трансформаторной подстанции на Ледокольном проезде.

Мурманские художники продолжают разрисовывать трансформаторные подстанции областного центра. На этот раз преобразилось здание во дворе дома № 9 на проезде Ледокольном. Автор рисунка Евгений Урбанович при создании своего сюжета опирался на произведение Чарльза Диккенса «Большие надежды».

«Мой стиль - логическая композиция, поэтому каждый элемент здесь нарисован не просто так, - рассказывает Евгений Урбанович, художник. - Ход конём, виолончель, животное начало и так далее. А ангел - это муза музыки».

Трансформаторная подстанция на Ледокольном - не первый городской объект расписанный художником, несколько работ он сделал в коллаборации с другими авторами. В будущем Евгений мечтает о каком-нибудь проекте болеее масштабном, например, разрисовать стену дома. Но пока в плане у организаторов фестиваля таких крупных объектов нет.

«Сейчас можно говорить о девяти объектах, - рассказывает Леонид Мостовой, директор Дома молодёжи. - Появится ещё больше, которые действительно являются определёнными арт-объектами, определённым украшением своего микрорайона. И нам бы очень хотелось верить, что от этого артобъекта его красота будет распространяться дальше по микрорайону. И город будет становиться ещё более ярким, ещё более привлекательным».

На этом работа фестиваля не закончится. И трансформаторная подстанция на улице Беринга – следующий объект, который преобразят мурманские художники.