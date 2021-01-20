Степан Романчев – ангел-спаситель на дорогах Мурманска

Вытащить из снежной ловушки автомобиль, дать прикурить двигателю - с такими просьбами ежедневно обращаются северяне к Степану Романчеву. Помощь на дорогах автоволонтёр оказывает на безвозмездной основе. В очередной рейд по городу со Степаном отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Водитель многотонной фуры приехал в Мурманск из Петербурга. Машина заехать в гору не смогла и оказалась в снежной ловушке. Такие ситуации нередкость и дальнобойщикам зачастую приходится рассчитывать только на свои силы. Мало кто захочет тратить время и гробить личную машину, чтобы вытащить из засады большегруз. Но Степан Романчев ежедневно патрулирует город, чтобы помочь водителям.

Степан Романчев, автоволонтёр: «Было воскресенье, стоял мороз. В этот день я с другом 20 машин прикурили».

Степан регулярно мониторит заявки в своей группе «Мурманск ДТП ЧП» в социальных сетях и в свободное время бескорыстно выручает водителей. По прогнозам синоптиков, морозная погода в регионе продержится до конца недели, поэтому отдыхать не придётся. Железный конь, по словам Степана, его никогда не подводил. Внедорожник отечественного производства молодой человек приобретал специально, чтобы помогать застрявшим на дорогах северянам.

Степан Романчев, автоволонтёр: «Я буду помогать всем. Жду снегопада, мне хочется повыдергивать машины из снежной западни. Это очень интересно, но и буду прикуривать в морозы, для этого у меня есть всё оборудование: несколько тросов, провода для прикурки, кое-какие инструменты».

В этот раз машина Степана оказалась слишком лёгкой для буксующей фуры. Вытащить из низины тягач смог другой неравнодушный житель Мурманска. Но это совсем неважно. Главное, чтобы на дороге была взаимовыручка, отмечают автоволонтёры.