В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.21 19:30

Степан Романчев – ангел-спаситель на дорогах Мурманска

Вытащить из снежной ловушки автомобиль, дать прикурить двигателю - с такими просьбами ежедневно обращаются северяне к Степану Романчеву. Помощь на дорогах автоволонтёр оказывает на безвозмездной основе. В очередной рейд по городу со Степаном отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Водитель многотонной фуры приехал в Мурманск из Петербурга. Машина заехать в гору не смогла и оказалась в снежной ловушке. Такие ситуации нередкость и дальнобойщикам зачастую приходится рассчитывать только на свои силы. Мало кто захочет тратить время и гробить личную машину, чтобы вытащить из засады большегруз. Но Степан Романчев ежедневно патрулирует город, чтобы помочь водителям.

Степан Романчев, автоволонтёр: «Было воскресенье, стоял мороз. В этот день я с другом 20 машин прикурили».

Степан регулярно мониторит заявки в своей группе «Мурманск ДТП ЧП» в социальных сетях и в свободное время бескорыстно выручает водителей. По прогнозам синоптиков, морозная погода в регионе продержится до конца недели, поэтому отдыхать не придётся. Железный конь, по словам Степана, его никогда не подводил. Внедорожник отечественного производства молодой человек приобретал специально, чтобы помогать застрявшим на дорогах северянам.

Степан Романчев, автоволонтёр: «Я буду помогать всем. Жду снегопада, мне хочется повыдергивать машины из снежной западни. Это очень интересно, но и буду прикуривать в морозы, для этого у меня есть всё оборудование: несколько тросов, провода для прикурки, кое-какие инструменты».

В этот раз машина Степана оказалась слишком лёгкой для буксующей фуры. Вытащить из низины тягач смог другой неравнодушный житель Мурманска. Но это совсем неважно. Главное, чтобы на дороге была взаимовыручка, отмечают автоволонтёры.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:50«Образ жизни». Тематическая программа (6+)23:05«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены на бензин в новом году пошли в рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро –почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения: В Заполярье осенне-зимний период проходит в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика