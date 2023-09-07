Степан Романчев, автоблогер: автопутешествие и интересный контент в одном флаконе

Сесть за руль и уехать куда глаза глядят? Или в свободное от работы время колесить по городу и вытаскивать застрявшие в снежных заносах машины? Или создать сообщество «ВКонтакте», где раньше всех появляются сообщения об авариях, неработающих светофорах и других форс-мажорах на дорогах? Запросто! Это всё о нём – автоблогере Степане Романчеве.