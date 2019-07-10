Стипендия 30 тысяч и диплом опорного вуза, или Почему выпускники выбирают МАГУ?

По всей стране идёт приёмная кампания. Согласно закону, абитуриент может подать документы в пять разных вузов. О том, кто и почему выбирает Мурманский государственный арктический университет, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

По всей стране отгремели выпускные, и вчерашние школьники подают документы в вузы и колледжи. В Мурманске ребята стремятся стать студентами Арктического Университета, который славится высоким уровнем подготовки специалистов. Чтобы получить диплом МАГУ многие приезжают из соседних областей и даже из средней полосы России.

«Ребята подают документы, учитывают среди 5 образовательных организаций именно наш университет, значит, мы говорим о том, что наша популярность, наверное, растёт не только в Арктической зоне, но и на территории Российской Федерации», - рассказала Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ.

Экономика, туризм, дизайн, педагогика - всё это МАГУ. С этого года арктический университет открывает направление «Лечебное дело». Заявки уже подали 36 человек, конкурс - 2 человека на место, специалисты говорят, что это хорошо для только что открывшегося профиля. Опять же активное развитие Арктического региона стимулирует выпускников учиться дома.

«В этом году популярное направление «Экология», но я думаю, что оно интересно как раз таки в связи с тем, что профиль подготовки здесь – «Менеджмент в Арктике», - комментирует Светлана Тарасова, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии. - Наверное, родная зона, поэтому тоже большой конкурс в это году. Сейчас он составляет восемь человек на одно место».

Абитуриенты знают, что в опорном университете немаленькие стипендии. Например, некоторые активные студенты получают повышенное жалованье - около 30 тысяч рублей в месяц. В этом году в арктическом ввели ещё одну меру поддержки.

«В этом году впервые у нас будет выплачена студентам-первокурсникам, которые набрали 250 и более баллов за результаты ЕГЭ и по вступительным испытаниям, специальная стипендия, - отмечает Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ. - Порядка 6,5 тысячи, начиная уже с первого курса, это некий финансовый бонус».

Но обучение в МАГУ это не только гарантия поддержки студентов, хорошая стипендия и высокий уровень знаний. Это многочисленные семинары, кружки по интересам, конкурсы, встречи, выставки и многое другое. Именно поэтому юные таланты стремятся попасть в опорный университет.

Подать документы можно до 26 июля, сейчас есть возможность отслеживать списки в режиме онлайн. Точные результаты абитуриенты узнают 1 августа, это день зачисления 1-й волны - 80 процентов абитуриентов, которые подали в МАГУ оригиналы аттестатов, то есть отдали опорному вузу приоритет. Так называемая вторая волна, то есть оставшиеся 20 процентов, будут зачислены 6 августа.

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