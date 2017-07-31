«Сто человек – по сто рублей» - спасти юного северянина так легко!

«Сто человек – по сто рублей» - редакция «Арктик-ТВ» проводит акцию по сбору средств для Димы Григорьева. Её цель – отправить мальчика, страдающего эпилепсией, на обследование в Москву. Поездка назначена на 6 августа, но у скромной мурманской семьи нет денег на билеты.

Об этой истории мы подробно рассказали на прошлой неделе, но, к сожалению, откликов почти не последовало. Однако, если даже 100 человек, узнавших о Диме, переведут по сто рублей, мальчик попадет в клинику в срок. Сделать это совсем легко.

Волонтеры благотворительных организаций хорошо знают , что летом Мурманск пустеет и организовывать сборы для больных детей в этот период просто нерезультативно… Именно «мертвый сезон» может сыграть злую шутку для семьи Григорьевых. Мама ребёнка, страдающего эпилепсией, обратилась в редакцию «Арктик-ТВ» с просьбой помочь собрать деньги на поездку в столичную клинику РДКБ. После сюжета о Диме отозвались несколько человек, Марина Валентиновна им очень благодарна. Однако этих усилий не достаточно…

- 1750 рублей перевели. Сумма конечно маленькая, билеты стоят 10 тысяч, - рассказала по телефону Марина Григорьева. - Но поездку отменять н будем, обязательно поедем туда. В Москве как-нибудь перебьёмся. Главное, доехать.

Поездка срочная – у Димы врачи отмечают ухудшение здоровья. Ещё в феврале мальчик должен был появиться у московских специалистов. Но из-за финансовых проблем поездка затягивалась. И теперь эпилептические приступы, которые с огромным трудом были взяты под контроль, возобновились. У Димы ухудшилась память и даже речь…Тянуть некуда. 10 тысяч рублей – столько стоят железнодорожные билеты для Марины Валентиновны и её сына в одну сторону. Если 100 человек переведут по 100 рублей, то пенсионерка сможет купить билеты. Если сумма будет больше, то семья без проблем и кредитов вернётся домой.

Перевести деньги можно на карту Марины Григорьевой, привязанной к номеру телефона +7 963 362 2409. Для этого не обязательно даже запоминать номер карты Сбербанка. Необходимо лишь несколько минут времени и желание помочь.

Реквизиты для оказания помощи:

Номер карты Сбербанка: 63900241 9011010068

Григорьева Марина Валентиновна

Номер телефона +7 963 362 2409