«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина

Глава Мурманска и руководитель «Электротранспорта» поздравили почётного водителя троллейбуса №3 Владимира Долинина.

Недавно известный мурманский водитель троллейбуса Владимир Долинин вышел на заслуженный отдых. 30 лет жизни он отдал работе на предприятии «Электротранспорт». Владимир Владимирович не просто хорошо управлял машиной, он читал пассажирам стихи, рассказывал об истории города, ошеломлял интересными фактами из жизни писателей и поэтов. В общем, превращал обычную поездку в общественном транспорте в настоящее приключение.

Владимир Долинин, ветеран предприятия «Электротранспорт»: «Сто тысяч дорог позади,

Далёко, далёко, далёко.

А что ещё там впереди?

Дорога, дорога, дорога.

А что ещё там впереди?

Дорога, дорога, дорога

Ты сердце своё успокой,

Напрасна, напрасна тревога.

У нас просто адрес такой -

Дорога, дорога, дорога.

У нас просто адрес такой -

Дорога, дорога, дорога».

За многолетний труд и верность своей работе глава города Андрей Сысоев и руководитель «Электротранспорта» Сергей Коробков вручили Владимиру Долилину почётный знак «За заслуги перед городом Мурманском».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В «Электротранспорт» приходит молодёжь, работает с удовольствием. С одной стороны, это смена поколений. А с другой стороны, важно, что есть такие ветераны, которые могут поделиться, могут научить очень многим тонкостям своей профессии».

Быть может, кто-то из молодых водителей подхватит дело Владимира Долина и хотя бы в одном из троллейбусов или автобусов будут звучать стихи Пушкина, или, например, Ахматовой в живом исполнении.