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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.18 19:30

Сто вторую годовщину со дня основания отмечает Мурманск

Несмотря на относительно скромный возраст, история последнего города, основанного в царской России, напоминает жизнь человека, отмеченную взлётами, падениями, радостями и драматическими событиями.

Мурманск -  это особенное место для многих: холодный, суровый, ветреный, непредсказуемый и в то же время радушный город, где живут люди с горячими сердцами. По праву именно он считается самым большим населённым пунктом за Полярным кругом, поэтому гордо носит своё второе неофициальное имя «столица Заполярья». Здесь живут порядка 300 тысяч человек - это чуть меньше, чем половина всей области. Однако не все знают, где же заложили первый камень будущего «Романова-на-Мурмане.

Именно с это места начинается наш город. 4 октября 1916 года здесь, на невысоком холме, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь Николая Чудотворца - покровителя мореплавателей. С тех пор именно эту дату считают днём основания города.

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Последние комментарии

Наталия
04.10.18 18:45
Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало.
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Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Комментарий к новости:О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
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