Сто вторую годовщину со дня основания отмечает Мурманск

Несмотря на относительно скромный возраст, история последнего города, основанного в царской России, напоминает жизнь человека, отмеченную взлётами, падениями, радостями и драматическими событиями.

Мурманск - это особенное место для многих: холодный, суровый, ветреный, непредсказуемый и в то же время радушный город, где живут люди с горячими сердцами. По праву именно он считается самым большим населённым пунктом за Полярным кругом, поэтому гордо носит своё второе неофициальное имя «столица Заполярья». Здесь живут порядка 300 тысяч человек - это чуть меньше, чем половина всей области. Однако не все знают, где же заложили первый камень будущего «Романова-на-Мурмане.

Именно с это места начинается наш город. 4 октября 1916 года здесь, на невысоком холме, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь Николая Чудотворца - покровителя мореплавателей. С тех пор именно эту дату считают днём основания города.