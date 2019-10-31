Стоит ли посыпать дороги гранитной крошкой? Ответ искали журналисты «Арктик-ТВ»

В областном центре содержанию дорог в зимний период уделяется особое внимание. Сейчас их посыпают пескосоляной смесью. Многим автомобилистам и пешеходам такая практика не по душе - мол, машины ржавеют, ботинки покрываются белым налётом, а грязь тащится в дом. Летом песок разносит ветер, который летит в лицо и скрипит на зубах. Есть альтернатива этой смеси - гранитная крошка. Как к ней относятся горожане, узнали корреспонденты «Арктик-ТВ»:

- Мне пофиг, у меня ботинки с мембраной, я их обработал, поэтому мне нет никакой разницы.

- Нейтрально.

- Честно, не знаю. Это лучше, наверное, чем солью, как минимум для обуви.

- Лишь было не скользко и обувь не портилась.

- Я не задумывался, есть специалисты, которые стараются сделать лучше. Поэтому меня этот вопрос не волнует.

- Гранитная крошка лучше, соль разъедает машины. А крошка будет лучше.