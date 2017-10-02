Стоит ли шоумену Андрею Малахову приезжать в Апатиты, чтобы погреться в своей квартире?

Уроженца заполярных Апатитов шоумена Андрея Малахова позвали обратно на Родину, чтобы насладиться ранним началом отопительного сезона.

Телеведущий, давно перебравшийся в Москву, накануне вечером пожаловался через социальную сеть «Твиттер» мэру столицы на холодные батареи. Страдания шоумена раньше Сергея Собянина заметили земляки: «Андрей, возвращайтесь в Апатиты, у нас уже есть тепло!», - написали администраторы местного паблика. Впрочем, ехать греться в Апатиты, где у Андрея Малахова есть квартира, в которой живёт его мама, ведущему не пришлось. К вечеру в его московской квартире появилось отопление, о чем он сразу же сообщил в Интернете.

А вот началу отопительного сезона в Мурманской области посвящён новый выпуск программы «Коммунальный детектив» на «Арктик-ТВ». Зрители узнают, кто и как контролирует подачу тепла в домах Заполярья, какие сегодня поступают жалобы, что делать, если вы мерзнете в собственной квартире или чувствуете себя как в парной. Смотрите сегодня программу «Коммунальный детектив» в 20.00.