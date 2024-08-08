Стоит жаркая погода, потребовались ограничения на пребывание граждан в лесах

На территории Мурманской области для обеспечения пожарной безопасности продлевается ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Ограничение, если не изменяться погодные условия, будет действовать до 25 августа. В это время в лесах запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов.

За нарушение правил предусмотрено административное наказание, штрафы до 400 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно звоните в службу экстренного реагирования – 112.