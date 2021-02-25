Закрыт проезд на федеральной дороге Р-21 «Кола»Как работает в Мурманске «Парк махинаторов», знает и расскажет «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.21 19:30

Столб снега в 20 километров, или «Подснежники» во дворах мешают коммунальщикам работать

Начало года для жителей Мурманской области выдалось по-настоящему снежным. Трехмесячная норма осадков выпала только за неделю. Такого, по словам метеорологов, не было за всю историю наблюдений.

Например, управляющая компания «СЖКХ» за месяц вывезла со дворов флотской столицы 20 тысяч кубометров снега. Для сравнения, если поставить кубометры друг на друга, то получился бы столб высотой 20 тысяч метров. Именно на таком расстоянии от земли начинается ближний космос. Таким сугробам радовались бы, пожалуй, только дети, но взрослым жителям Североморска снежные кучи сильно мешали.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «С 21 января этого года мы вывезли уже около 20 тысяч кубометров снежных масс. Это более 1100 автотранспортных средств. Несмотря на такое количество выпавшего снега, мы с этой задачей справились практически в полном объёме».

Но не победы волнуют жителей, а проблемы, которые ещё только предстоит решить. Например, в районе домов №№14, 26 и 28 на улице Душенова из-за выброса грунтовых вод началось оледенение прилегающей территории. С этой чрезвычайной ситуацией управляющей компании пришлось справляться своими силами, не без ущерба работе по уборке других дворов.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «Для устранения указанной чрезвычайной ситуации нами были смещены графики уборки, потому что необходимо было именно решать эту проблему. Поэтому некоторые средства были брошены на работу в этом направлении».

Не только стихия усложняет работу специалистам. Мешают и сами люди, которые игнорируют просьбы управляющей организации и не убирают свои машины со дворов. Эксперты подчеркивают, таких зим в регионе ещё не было и просят потерпеть жителей дворов, в которых генеральных уборок организация ещё не делала.

Анатолий Феоктистов, тракторист-машинист управляющей компании «Североморскжилкомхоз»: «Личные машины абсолютно не убирают. Мы пытаемся, объезжаем, но снег не вывезти, потому что машины стоят, хозяева не убирают. Много брошенных машин».

В итоге рабочим управляющей компании приходится буквально выгребать снег из-под колес, расходуя на это больше времени и сил. От этого страдают сами жители.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Парк махинаторов». Специальный репортаж (16+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На ряде АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро теряет почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика