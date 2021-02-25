Столб снега в 20 километров, или «Подснежники» во дворах мешают коммунальщикам работать

Начало года для жителей Мурманской области выдалось по-настоящему снежным. Трехмесячная норма осадков выпала только за неделю. Такого, по словам метеорологов, не было за всю историю наблюдений.

Например, управляющая компания «СЖКХ» за месяц вывезла со дворов флотской столицы 20 тысяч кубометров снега. Для сравнения, если поставить кубометры друг на друга, то получился бы столб высотой 20 тысяч метров. Именно на таком расстоянии от земли начинается ближний космос. Таким сугробам радовались бы, пожалуй, только дети, но взрослым жителям Североморска снежные кучи сильно мешали.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «С 21 января этого года мы вывезли уже около 20 тысяч кубометров снежных масс. Это более 1100 автотранспортных средств. Несмотря на такое количество выпавшего снега, мы с этой задачей справились практически в полном объёме».

Но не победы волнуют жителей, а проблемы, которые ещё только предстоит решить. Например, в районе домов №№14, 26 и 28 на улице Душенова из-за выброса грунтовых вод началось оледенение прилегающей территории. С этой чрезвычайной ситуацией управляющей компании пришлось справляться своими силами, не без ущерба работе по уборке других дворов.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компаний «Североморскжилкомхоз»: «Для устранения указанной чрезвычайной ситуации нами были смещены графики уборки, потому что необходимо было именно решать эту проблему. Поэтому некоторые средства были брошены на работу в этом направлении».

Не только стихия усложняет работу специалистам. Мешают и сами люди, которые игнорируют просьбы управляющей организации и не убирают свои машины со дворов. Эксперты подчеркивают, таких зим в регионе ещё не было и просят потерпеть жителей дворов, в которых генеральных уборок организация ещё не делала.

Анатолий Феоктистов, тракторист-машинист управляющей компании «Североморскжилкомхоз»: «Личные машины абсолютно не убирают. Мы пытаемся, объезжаем, но снег не вывезти, потому что машины стоят, хозяева не убирают. Много брошенных машин».

В итоге рабочим управляющей компании приходится буквально выгребать снег из-под колес, расходуя на это больше времени и сил. От этого страдают сами жители.