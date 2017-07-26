Столб воды – и всё! Многих мурманчан очень огорчило то, что бомба в озере не взорвалась

Более 70 лет на дне озера под ногами купающихся пролежала авиационная бомба. В Мурманске на Семёновском озере специалисты Северного флота, МЧС, полиции и других экстренных служб ликвидировали случайно обнаруженный на дне водоёма снаряд времён Великой Отечественной войны. Для того чтобы произвести взрыв, органом правопорядка пришлось эвакуировать жителей ближайших к эпицентру домов и полностью закрыть доступ на территорию любопытным горожанам, прервать движение транспорта в километровой зоне.

Обычно в этом месте рядом с домиком «моржей» на Семёновском озере купаются дети - ребят привлекает песчаное дно и небольшая глубина. Впрочем, сегодня доступ к водоёму перекрыли полицейские, а в пойме работают спасатели и военные саперы, усердно таская мешки с песком к месту, где несколько дней назад местный житель случайно обнаружил авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Транспортировать снаряд эксперты не осмелились, он слишком сильно ушёл в грунт и от любого перемещения мог сдетонировать. Специалистами Северного флота и МЧС было принято решение о подрыве опасной находки в озере под водой.

В потенциальной зоне риска от взрыва авиабомбы находятся несколько мурманских достопримечательностей: домик «моржей», новая смотровая площадка, дом детского творчества «Лапландия», многоквартирные дома, жителей которых уже эвакуировали.

Квартиры многоэтажек, попавшие в зону риска, обходили участковые полицейские, рассказывали об опасности и о том, как будет организована эвакуация. Для людей открыли пункты временного содержания в школах, туда же на каретах скорой помощи доставляли тех, кто не способен был передвигаться самостоятельно. Большинство отнеслись к этим мерам безопасности с пониманием.

- Сегодня утром разбудили по звонку. Все культурно, объяснили куда идти, где стоят автобус, - рассказывает Нина Лепетенина, мурманчанка. - Есть такие люди, которые не в состоянии выйти, их предупредили, что надо сделать. Нам пояснили, что надо обязательно взять с собой документы. Я считаю, что всё это сделано правильно.

Такого же мнения и мурманчанка Антонина Базилова: «Всё правильно сделано. Видите, какие сюрпризы преподносит война».

Но массу вопросов и негодований у любопытных вызвало оцепление зоны риска, в которую вошла почти вся территория вокруг Семёновского озера. Его плотным кольцом охраняли полицейские. Это делалось для того, что осколки от запланированного взрыва бомбы могли разлететься на тысячу метров и случайно задеть прохожих или транспорт. Создавалось впечатление, что многие горожане вообще не интересуются жизнью Мурманска, так как к таким ограничениям, о которых вчера сообщили многие СМИ, местные жители оказались не готовы:

- Я на работу опаздываю, можно я проскочу?

- Мне в детскую инфекционную больницу. Там вообще всё перекрыто, а там есть тропинка, я по ней пройду.

В итоге снаряд, вокруг которого возникло много шума, преподнёсшему экстренным службам, военным и жителям областного центра массу хлопот, даже не взорвался, а просто развалился в воде на части. При этом других авиационных бомб, которые могли находиться на дне озера, водолазы не обнаружили, хотя искали усердно на протяжении нескольких часов. Несмотря на такую суету, в тёплой воде рядом с берегом в это время уже с удовольствием купались воробьи.

- Наверное, кого-то это разочарует, но окна домов целы, домик «моржей» цел, - говорит Александр Фролов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. - Специалисты Северного флота сработали на высочайшем уровне. Разлета осколков не было, как и других поражающих факторов.

Александр Худолей, начальник морской инженерной службы Северного флота, рассказал, что они обезвреживают порядка 1000 боеприпасов в течение год на территории Мурманской области. На дне водоёмов – около десятка. «Опыт имеем», - гордо сказал он.

Но полковник скромничает, такая операция в черте города, рядом с жилыми многоэтажками для всех экстренных служб стала испытанием по взаимодействию и по настоящему уникальным опытом работы. По подсчётам городской администрации только в подлежащих эвакуации домах прописаны 3,5 тысячи человек, конечно всех временно выселять не пришлось. «Многие люди, когда мы их предупредили за сутки о том, что будут проводиться такие мероприятия, уехали к родственникам, многие находятся в отпусках», - пояснил Юрий Осадчук, начальник Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации г. Мурманска.

Интересен и такой факт, что авиационную бомбу могли и вовсе не обнаружить, если бы не коммунальная беда: рядом с домиком «моржей» прорвало водопроводную трубу, поток воды размыл грунт и обнажил корпус снаряда. Впрочем, история с опасной находкой завершилась быстро и благополучно.