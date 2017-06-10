СТОЛИЦА: Бюджет-2017 - из профицита - в дефицит, или Смерть под мостом

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас познакомит Юлия Савина.

Из профицита - в дефицит. На этой неделе на заседании Мурманской областной думы обсуждали изменения в главном финансовом документе региона. У регионального бюджета выросла расходная часть, поэтому область, вопреки декабрьским прогнозам, ушла в минус. И, тем не менее, депутаты уверены, что мы продолжаем жить по средствам.

Мост, который горожане часто называют «Мурманская миля», приобретает мрачную репутацию. На этой неделе два подростка погибли, сорвавшись с моста через Кольский залив. Трое школьников ради забавы соорудили на мосту тарзанку. Но экстремальное развлечение закончилось трагедией. Один из парней сорвался и начал тонуть, его друг нырнул в воду, чтобы спасти утопающего. В результате оба ушли под воду. Оставшийся на мосту парень вызвал сотрудников МЧС и позвонил родителям погибших. Около 2 часов ночи спасателям удалось найти тело одного из подростков. Как сообщают очевидцы, оно было найдено достаточно далеко мета падения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

На этой неделе скончался известный поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России. 6 июня не стало одного из главных писателей Кольского края, автора 18 книг, лауреата Большой литературной премии России, стипендиата «Фонда Мира» Николая Колычева. Николай Владимирович Колычев родился в 1959 году в Мурманске. Окончил музыкальную школу, три года учился в Ленинградской мореходке. Он сменил много профессий, пока не стал первым мурманским фермером, но через несколько лет его подворье разорилось. Литературой Николай Колычев начал заниматься после армии. В 1987 году выпустил первый сборник стихов «Цветы и люди». За 30 лет творческой деятельности опубликовано 18 книг поэта. Он становился лауреатом и призёром многих отечественных и зарубежных литературных премий. Умер Николай Колычев в Кандалакше, где жил последние годы, 6 июня в день рождения другого великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина, которому в своё время Колычев посвятил цикл стихотворений.

В Октябрьском районном суде Мурманска на этой неделе завершились прения по громкому уголовному делу в отношении экс-председателя областного комитета по агропромышленному комплексу Владимира Сидорова. Напомним, ему вменяют совершение миллионных хищений, совершенных во время работы на посту директора совхоза «Полярная звезда». Владимир Сидоров попал на скамью подсудимых по обвинению в двух преступлениях: совершении мошенничества и злоупотреблении доверием с использованием служебного положения. Задержали экс-председателя совхоза ещё в 2015 году, следствие длилось около года, ещё год ушёл на рассмотрение дела в суде. По версии стороны обвинения, Сидоров похитил субсидии из бюджета Мурманской области на сумму более 4,5 млн рублей, ещё 3,5 млн рублей пропали со счёта организации. Сам подсудимый своей вины не признает. Прокуратура просит приговорить бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы.

На минувшей неделе произошло немало и дорожно-транспортных происшествий. В семи авариях пострадали 12 человек, 1 погиб. Всего же сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Больше половины из них – с помощью приборов автоматической фиксации. 68 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а 24 - за неуплату административных штрафов.

Над Кольским заливом на этой неделе звучали выстрелы и летали вертолёты - судно «Газшельф» захватили террористы. Оперативный штаб по Мурманской области проводил учения Вихрь-2017.

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии переезжает в новое здание, которое построено на улице Зелёной, 2. Отделка в помещениях уже завершёна. Накануне торжественного открытия наши корреспонденты побывали в новом здании и оценили обстановку.

На этой неделе в Мурманске заработали фонтаны. Первые струи воды забили в сквере на улице Ленинградской. Напомним, реконструкция этих фонтанов завершилась в 2015 году. Исторический облик конструкций сохранили, а вот начинку поменяли с учётом современных технологий и материалов. Обновили и сам сквер. Дорожки выложены брусчаткой, установлены красивые скамейки, появилась сцена для проведения праздничных мероприятий. Сквер на Ленинградской пользуется у северян большой популярностью. Как обещают городские власти, в ближайшее время заработают фонтаны и в других городских парках и скверах.

С наступлением тёплых дней в городе начинаются и работы по озеленению территорий. На этой неделе работники Мурманского морского торгового порта высадили 200 кустов сирени у мемориала Защитникам советского Заполярья. В экологической акции приняли участие молодые северяне и первые лица города.

Вертолётные экскурсии – популярное туристическое направление в Европе. Посмотреть на город с высоты птичьего полёта можно в Москве и Петербурге. А теперь экзотические путешествия доступны и в Заполярье. В первый полёт на этой неделе отправилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Жилых домов в регионе стали строить больше, законодательство в сфере капитальных ремонтов усовершенствовали, а Заполярье готовится к проведению «прямой линии» с президентом Российской Федерации. На этой неделе в Мурманске состоялось очередное заседание регионального правительства. И говорили на нём не только о достижениях...

Ветеран труда российского и регионального значения. 39 лет Галина Гусейнова проработала на Севере. Из них больше 30 в Министерстве обороны. И вот на седьмом десятке вместо заслуженной благодарности от родного ведомства к ней приходит известие о выселении из единственного жилья.

В шаге от большого юбилея. Через год Мурманской области исполнится 80 лет. Подготовка к этому дню начинается уже сейчас, в Заполярье объявили старт голосованию за выбор праздничной символики. Северянам предстоит определить, с каким слоганом и логотипом Мурманская область будет отмечать 80-летие. Голосование за праздничную символику стартовало на портале «Открытый электронный регион». Сейчас там можно проголосовать за пять логотипов и семь слоганов. Представленные варианты отобраны из более чем 200 присланных на конкурс вариантов. В слоганах отражено и героическое прошлое, и дыхание Арктики. В качестве праздничной символики будет использован один логотип и три слогана, набравшие наибольшее количество голосов. Юбилейная символика будет размещаться на сувенирах и баннерах, использоваться в праздничном оформлении. Голосование проходит до 16 июня включительно. Для участия необходимо пройти несложную процедуру регистрации на портале.

Подопечному благотворительного проекта «Море доброты» Даниилу Карпенко в честь дня рождения неравнодушные мурманчане сделали полезный подарок - две коробки лекарств. Редакция «Арктик-ТВ» уже четыре года следим за судьбой ребёнка с очень редким генетическим заболеванием. Таких детей называют «бабочки» за хрупкость кожи и невозможность вести нормальный образ жизни. Но Даня, несмотря на медицинский приговор, растёт неунывающим и очень добрым мальчиком. Это замечают и зрители нашего телеканала…

Мурманский строительный колледж на этой неделе отметил 10-летний юбилей. Учебное заведение готовит востребованных в нашем регионе специалистов – строителей, автомеханников и поваров. Свой праздник педагоги и студенты отметили необычным флешмобом.

На этой неделе съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на Терском берегу. В выпусках новостей мы уже рассказывали о пустыне, образовавшейся в устье реки Варзуга, и проблеме подвижных песков. Село Кузомень существует 350 лет и из них больше 160 борется с красноцветными дюнами…