СТОЛИЦА: Футуристическое будущее с площадок МПЭФа, или Региональные чиновники всё глубже погружаются в мир соцсетей

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

В Петербурге на этой неделе проходит международный экономический форум, в работе которого принимает участие делегация из Мурманской области. Масштабное мероприятие – важные решения. Считается, что ПМЭФ во многом задаёт вектор будущего нашей страны. На дискуссиях, которые здесь проходят, часто звучит дата - 2024 год. По мнению участников форума, к этому времени нас ждёт небывалый технологический скачок, в России будет активно развиваться беспилотный транспорт. Неудивительно, что одним из самых посещаемых стендов петербургского экспоцентра в рамках форума является площадка компании «КАМАЗ», где завод представил известный концепт-кар - электрический беспилотный автобус. В следующем году машина должна выйти на маршруты по закрытым территориям. Участники форума, шутя, называют футуристический «КАМАЗ» «маршруткой будущего». Возможно, в не таком уж далеком будущем беспилотные шатлы «КАМАЗа» будут курсировать и по улицам Мурманска. По словам участников дискуссии, важным шагом к этому должно стать развитие связи пятого поколения.

На международном экономическом форуме работает и шеф-редактор «Арктик-ТВ» Вероника Селиверстова, которая сообщает о принимаемых решениях, имеющих большое значение для Мурманской области. Например, на МПЭФ было подписано соглашение с компанией «ЕвроХим», в рамках которого планируется в ближайшие годы направить на развитие Ковдора 800 млн рублей. Ещё одно важное мероприятие в рамках форума – саммит энергетических компаний.

В Мурманске продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий. Озеленение, ремонт асфальта, устройство тротуаров или модернизация систем освещения. А вот что для северян наиболее актуально, должны решать сами жильцы. Жители одного из мурманских дворов - участники программы - на этой неделе встретились с главой Мурманска Дмитрием Филипповым.

Правительство Мурманской области зарегистрировало аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Основная цель создания страницы - показать «живую» работу губернатора области, его заместителей, руководителей исполнительных органов государственной власти, а также представить взгляд жителей на регион. Свои фотографии северяне могут присылать на электронный адрес правительства региона. В письме следует указать фамилию и имя, место, где сделаны фотоснимки, а также составить краткое описание к нему.

Один контрольно-пропускной пункт для всех городов - в ЗАТО Александровск теперь можно попасть через единый КПП, который располагается на 26-м километре автодороги Мишуково – Снежногорск.

Снег растаял - наступила горячая пора для дорожных служб города. После зимы на дорогах города скопилось рекордное количество грязи. С ней на улицах областного центра борется десант рабочих УДХ. Попутно сотрудники коммунальных служб убирают мусор с зелёных зон и латают ямы на тротуарах и дорогах.

Мурманские полицейские задержали водителя, который ударил ножом пассажира. Это произошло в районе дома № 80 по Кольскому проспекту. По словам очевидца, мужчины, во время поездки решили изменить свой маршрут, а таксист это делать отказался. Пассажиры покинули атомобиль, ушли на остановку общественного транспорта. Но уже через несколько минут водитель вернулся к пассажирам и ударил одного из них ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. В областном центре был введён план «Перехват». Полицейские задержали раннее судимого мужчину 1968 года рождения. Свою вину водитель признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Наказание за преступление 14-летней давности - жителя Апатитов осудили за убийство пенсионера, совершенное ещё юности. Сам фигурант был уверен, что дело пылится в архиве…

Также на этой неделе в Первомайском районном суде Мурманска поставили точку в деле о сбыте наркотиков. На скамье подсудимых оказалась молодая девушка. Проблемы с законом у неё возникли не впервые.

Наши телезрители продолжают присылать в редакцию «Арктик-ТВ» свои видеозаписи в рубрику «Мобильный репортёр». Например, Роман, ставший очевидцем возгорания маршрутки на Кольском проспекте, снял это ЧП на мобильный телефон. На микроавтобусе, развозившем пассажиров по маршруту № 10, при спуске по Кольскому проспекту в моторном отсеке начался пожар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. На месте ЧП работали 2 пожарных расчёта, но спасти маршрутку не удалось.

Ювелирные украшения не всегда приносят радость. Мурманчанин захотел сделать супруге подарок ко дню её рождения, вот только вместо положительных эмоций семейной паре приходится разбираться с продавцами. Удастся ли вернуть неудачную покупку в магазин? – покажет время.

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание на Заводской улице. Двухэтажный комплекс построен в современном стиле по проекту одного из архитекторов страны Суоми. Напомним, с 1993 года дипмиссия соседней страны располагалась на улице Карла Маркса в одном из административных офисных зданий. Новое здание на Заводской специалисты называют образцом современной финской архитектуры и дизайна. Впрочем, пока оценить интерьеры консульства, не получится, сотрудники иностранного учреждения ещё не завершили переезд, но в ближайшее время его двери откроются для посетителей.

Времена, когда школы неохотно реагировали на всё новое, строго придерживаясь сухого стиля образовательной программы, кажется, безвозвратно миновали. Последние звонки отзвенели, а образовательные учреждения продолжают удивлять пользователей социальных сетей нестандартным подходом к поощрению выпускников. Необычный кавер на популярную песню группы «Грибы» «Тает лёд» сняли учители из посёлка Ревда. В главной роли выступает директор учебного заведения.

Мурманская область засветилась ещё в одном музыкальном клипе. Очередной шедевр появился в городе Полярные Зори. Неординарным образом глава этого муниципального образования Максим Пухов пригласил жителей города на субботники. Власть продолжает погружаться в социальные сети. Глава региона Марина Ковтун уже давно общается с жителями области через Твиттер. Представители регионального правительства записали видеоклип и поздравили женщин с 8 марта. Теперь глава города Полярные Зори решил песней призвать жителей города на уборку улиц и дворовых территорий. Стоит отметить, что Максим Пухов активно пользуется соцсетями, например, выкладывает переписку с чиновниками, в которой обсуждают острые городские проблемы. И даже придумал собственный хэштег «Пухов-рядом».

На этой неделе отмечали День защиты детей. В этот праздник даже у взрослых появляется ребяческий блеск в глазах. Для редакции телеканала «Арктик-ТВ» эта дата особенная. Девять лет назад, 1 июня 2008 года, новый, тогда ещё городской телеканал «Арктик-ТВ» впервые вышел в эфир. Круглосуточное вещание, авторские проекты, более 15 тысяч новостных сюжетов. В свой день рождения редакция решила подарить мурманчанам немного тепла и оранжевого настроения. А в ответ услышали много добрых слов от земляков.

Из холодной столицы Заполярья - к тёплому морю. На этой неделе в Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания-2017. Первая партия школьников отправилась в детские лагеря на юг страны. Смена продлится 21 день. Среди первой волны отдыхающих - 90 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заполярные школьники – лучшие по конструированию роботов и умных домов. Команды из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши вернулись из Краснодара, где проходили престижные соревнования по ранней профориентации «Junior Skills». Домой начинающие инженеры-программисты привезли золотые и бронзовые медали.

Несмотря на снег в первый день лета на площади Пять Углов областного центра состоялась традиционная акция «Мой мыльный Мурманск». И пусть она не стала самой массовой, настроение праздника и радость от наступившего лета не покидали мурманчан – участников забавного действа.

Мурманские «Норманны» вернулись с чемпионата России по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», подняв свой рейтинг среди коллег на 17 позиций.