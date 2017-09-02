ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Школы очень разные, но все он интересныеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ищу интересную игрушку, или Особенности знакомства в современном обществе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»02.09.17 20:30

СТОЛИЦА: Каждый год мы входим вместе в новый класс, как в новый порт

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

На этой неделе для почти 140 тысяч  школьников Мурманской области начался новый учебный год. В День знаний свои двери для первых курсантов распахнул и филиал мурманского Нахимовского военно-морского училища. Курсанты - учащиеся пятых, шестых и седьмых классов собрались на плацу, для них состоялась первая торжественная линейка с вручением знамени училища. Будущие офицеры-моряки получили напутствие от командующего Северным флотом.

А в гимназии № 8 в День знаний состоялось открытие нового профильного класса с уникальной региональной специализацией – портовое дело.

У школьников из Полярного День знаний прошёл не совсем обычно. Ученики и кадеты стали участниками масштабного проекта, побывали на открытом онлайн-уроке и даже вышли на связь с российским экипажем международной космической станцией.

День знаний - волнительный момент не только для учеников, но и для учителей. По результатам независимого мониторинга Мурманская область вошла в ТОП 10 регионов страны по уровню образования, заняв почётное 4 место.

Завершился День знаний на центральной площади города ставшим уже традиционным и любимым праздником «Мурманск – город сладкоежек». Гостей праздника ждали конкурсы, призы, фейерверки из воздушных шариков и, конечно, море мороженого. Вместе с тысячами первоклашек в первый раз в первый класс пошёл наш самый юный коллега – Влад Карабань. Мальчик впервые появился на экране «Арктик-ТВ», когда ему было всего 3 месяца, а в 4 года он стал ведущим семейной программы «ТелеМамы». И вот, новый этап. Какая она школьная жизнь - своими ожиданиями и планами на ближайшие 11 лет Влад поделился с журналистами «Арктик-ТВ».

Полные рюкзаки – пустые карманы. Для детей сборы в школу – это приятные хлопоты, а вот для родителей - немалые расходы. По самым скромным подсчётам каждый первоклашка в этом году обошёлся родителям как минимум в 10 тысяч рублей. На что в преддверии учебного года тратили деньги заполярные семьи, а главное, в каком объеме?

На этой неделе завершилась модернизация внутреннего пространства спорткомплекса «Авангард». Последним ремонт закончили в зале для баскетбола, волейбола и большого тенниса. Впрочем, на этом совершенствование инфраструктуры объекта не закончится. У городских властей большие планы по дальнейшему развитию учреждения. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 575 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Комментарий к новости:На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире09:00Специальный репортаж (12+)09:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:25«Ку! Кин-дза-дза». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуКурс евро упал на 62 копейки, доллара – почти на 49 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПравила групповой перевозки пассажиров на автомобиле будут ужесточены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика