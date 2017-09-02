СТОЛИЦА: Каждый год мы входим вместе в новый класс, как в новый порт

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столица». С итогами этой недели вас познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

На этой неделе для почти 140 тысяч школьников Мурманской области начался новый учебный год. В День знаний свои двери для первых курсантов распахнул и филиал мурманского Нахимовского военно-морского училища. Курсанты - учащиеся пятых, шестых и седьмых классов собрались на плацу, для них состоялась первая торжественная линейка с вручением знамени училища. Будущие офицеры-моряки получили напутствие от командующего Северным флотом.

А в гимназии № 8 в День знаний состоялось открытие нового профильного класса с уникальной региональной специализацией – портовое дело.

У школьников из Полярного День знаний прошёл не совсем обычно. Ученики и кадеты стали участниками масштабного проекта, побывали на открытом онлайн-уроке и даже вышли на связь с российским экипажем международной космической станцией.

День знаний - волнительный момент не только для учеников, но и для учителей. По результатам независимого мониторинга Мурманская область вошла в ТОП 10 регионов страны по уровню образования, заняв почётное 4 место.

Завершился День знаний на центральной площади города ставшим уже традиционным и любимым праздником «Мурманск – город сладкоежек». Гостей праздника ждали конкурсы, призы, фейерверки из воздушных шариков и, конечно, море мороженого. Вместе с тысячами первоклашек в первый раз в первый класс пошёл наш самый юный коллега – Влад Карабань. Мальчик впервые появился на экране «Арктик-ТВ», когда ему было всего 3 месяца, а в 4 года он стал ведущим семейной программы «ТелеМамы». И вот, новый этап. Какая она школьная жизнь - своими ожиданиями и планами на ближайшие 11 лет Влад поделился с журналистами «Арктик-ТВ».

Полные рюкзаки – пустые карманы. Для детей сборы в школу – это приятные хлопоты, а вот для родителей - немалые расходы. По самым скромным подсчётам каждый первоклашка в этом году обошёлся родителям как минимум в 10 тысяч рублей. На что в преддверии учебного года тратили деньги заполярные семьи, а главное, в каком объеме?

На этой неделе завершилась модернизация внутреннего пространства спорткомплекса «Авангард». Последним ремонт закончили в зале для баскетбола, волейбола и большого тенниса. Впрочем, на этом совершенствование инфраструктуры объекта не закончится. У городских властей большие планы по дальнейшему развитию учреждения.