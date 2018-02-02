«Столица красивой тундры» - летопись жизни города металлургов

Мончегорская фотолетопись - так можно назвать новую книгу, которую презентовал мурманский издатель на суд читателям. В ней сочетаются изображения моментов из жизни людей вместе с описанием исторических фактов развития города металлургов.

Известный мурманский фотограф Александр Глухов при поддержке Кольской горно-металлургической компании выпустил книгу о Мончегорске и его жителях под названием «Столица красивой тундры». Издание тиражом более 2000 экземпляров, прежде всего, попало в культурные учреждения: библиотеки и музеи, где на такие краеведческие пособия всегда большой спрос у читателей.

- Книга, которая сейчас в результате нашей совместной работы появилась, наверное, единственная среди изданий, посвящённых маленьким городам нашей области, которая имеет такое наполнение, - отмечает Александр Глухов, издатель книги. - Можно конечно её сравнить с кандалакшской книжкой, которая вышла в предыдущем году.

Собирали материал, можно сказать, всем миром: жители Мончегорска разных поколений и профессий с удовольствием делились рассказами о прошлом и настоящем. Но историческая наполненность было бы невозможна без поддержки сотрудников музея, которые кропотливо по крупицам предоставляли информацию. Детищем такой командной работы и стала книга, которая позволит познакомиться всем желающим с одним из самых красивых городов Мурманской области.

- В ней много фактов, связанных с историей города, - рассказывает Иванна Сорокина, директор музея истории Мончегорска. - о сегодняшнем дне. Это книга является лицом города, памятное издание для мончегорцев и, уехавших из города.

Новая книга «Столица красивой тундры» также станет своеобразным подарком всем жителям Заполярья в связи с 80-летием Мурманской области.