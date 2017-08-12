СТОЛИЦА: Кровавая метка недели - реакция граждан и медиков на убийство врача онкодиспансера

Сто лиц, событий и мнений. «Арктик-ТВ» рассказывает лишь о некоторых из них в программе «Столиц». С итогами этой недели вас познакомят Юлия Савина и Артём Кузьмин.

Начнем выпуск с трагического происшествия. 66-летний Мурманчанин убил врача онколога, а после свёл счеты с собственной жизнью. Трагедия случилась во время приёма пациентов в областном онкологическом диспансере, причём виновник, по словам представителей регионального Минздрава был здоров.

А в это время в Мурманской области продолжается реализация проекта «Доброжелательная поликлиника». Его цель внести позитивные изменения в работу медицинских учреждений. Более удобной для пациентов станет процедура регистрации, а попасть на приём к врачу, как ожидается, станет проще.

Повод для гордости! Зрители «Арктик-ТВ» за четыре дня собрали для подопечного нашего телеканала 50 тысяч рублей. Напомним, мы объявили акцию «Сто человек – по сто рублей» от безвыходности. Подростку Диме Григорьеву нужно было срочно ехать на обследование в Москву, однако денег на билеты у семьи не было. Промедление могло обойтись очень дорого – приступы эпилепсии у мальчика участились и стали сильно влиять на ребёнка. Наша благотворительная акция стартовала 1 августа, а уже сейчас Дима с мамой - в Москве. Мы проводили наших героев на поезд и пожелали им удачи.

Автотранспортное предприятие в ЗАТО Александровск по праву можно назвать самым креативным в Мурманской области. На улицах Снежногорска, Полярного и Гаджиево курсируют «вязанные» автобусы и машины, раскрашенные по проекту самого маленького художника. Теперь в творческий марафон вступили и работники самого предприятия, предложившие оживить кадры культового фильма «В бой идут одни старики».

Из заполярных Хибин в Москву отправится специальный груз - природный камень для строительства памятника жертвам политических репрессий. Монумент «Стена скорби» станет первым общенациональным мемориалом. Проект утверждён президентом Российской Федерации. По задумке авторов монумента, пространство вокруг мемориала вымостят природным камнем из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий. Напомним, в 30-е годы прошлого века на строительство комбината «Апатит» в Кировск были направлены спецпереселенцы – раскулаченные крестьяне.

Ярко-красный холодильник теперь украшает вход одной из библиотек города Апатиты. Таким оригинальным способом при помощи бытовой техники сотрудники учреждения решили провести акцию по обмену книгами. Необычный холодильник рядом с библиотекой имени Гладиной в Апатитах впервые появился два года назад. Но прошлой осенью устройство для обмена книгами понесло крупные потери. Из-за непогоды у бытового прибора сорвало дверцу. Долгое время сотрудники учреждения не могли найти такой витрине замену, но помогла одна из постоянных читательниц, которая безвозмездно отдала холодильник для участия в проекте. Морозильную установку выкрасили в красный цвет - так жизнерадостнее, придали харизмы, нарисовав лицо. Одного взгляда на закрученный усы на рисунке хватит, чтобы понять, почему сотрудники назвали бывший морозильный агрегат «Эркюлем». Литературный персонаж -детектив Эркюль Пуаро известной английской писательницы Агаты Кристи безошибочно узнаётся в рисунке на преображённом бытовом приборе. Пользоваться такой библиотекой для обмена книг очень просто, а главное бесплатно для всех желающих.

Кто не мечтал о машине времени? Благодаря старому советскому диафильму под названием «В 2017 году», который недавно выложили в интернете, можно погрузиться в прошлое и узнать, о чем мечтали люди полвека назад. Есть на слайдах и фрагменты, связанные с Заполярьем. В Мурманске же, прямо в центре города, практически под ногами прохожих скрыт свой «привет из прошлого». Капсулу времени, заложенную в 1967 году в сквере около улицы Ленинградская, недалеко от памятника Жертвам интервенции, вскроют в октябре этого года. Тогда и узнаем, какими нас хотели видеть наши земляки советской эпохи.

В микрорайоне Росляково Мурманска строят спортивный стадион рекордно большой площади - более 12 тысяч квадратных метров. Причём полноценным футбольным полем дело не ограничится…

Появится ли на пересечении проспектов Ленина, Кирова и Кольского эстакада и будет ли сделан выезд с улицы Октябрьской на Нижнеростинское шоссе? Городские власти поделились планами по развитию транспортных магистралей Мурманска, а заодно проверили ход выполнения текущих работ на улице Павлова.

Третью неделю без холодной воды, ещё и горячей нет из-за плановых работ. Как жители одного из Мурманских домов справляются с коммунальной напастью?

В городе Полярные Зори прошли общественные слушанья по вопросу определения границ рыбоводных участков в Кемской губе озера Имандра. Одно из предприятий, которое занимается разведением рыбы, хотело разместить на территории этого водоёма свои садки, работать на благо потребителя, поддерживая федеральный курс на импортозамещение. Специальная комиссия утвердила границы размещения комплекса, а вот у жителей возникли серьёзные вопросы. Чтобы ответить на них в Полярные Зори приехал министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

В Мурманске обнаружился бассейн с нефтепродуктами. В один из таких угодил двухмесячный щенок. И чуть не погиб. Его спасли, отмыли, накормили. Но новый дом не нашли. Теперь малышка Нефертити ищет заботливых хозяев.

Самые верные спутники и друзья человека, отличные служители закона и военные! Собака – это единственное существо, которое любит своего хозяина больше, чем себя. Об этом не понаслышке знают сотрудники кинологической службы, в которой тренировки для четвероногих проводят каждый день.

В Печенгском районе завершились серьёзные контртеррористические учения, в которых принимали участие представители всех силовых структур региона. Для того чтобы обезвредить боевиков, подразделения использовали вертолёты, бронированную технику и даже суда на воздушной подушке.

Подготовка к фестивалю спорта «Гольфстрим» началась. Территорию под мостом через Кольский залив посетила большая делегация представителей администрации города, экстренных служб и даже военные Северного флота.

Международный день коренных народов мира – для саамской молодёжи. Мурманское кафе «СтартАп» в праздничный день превратилось в центр саамской культуры и традиций. Гостями праздника стали представители северного народа из Ловозеро и случайные посетители, которые зашли на чашку кофе и оказались вовлечеными в народный праздник.